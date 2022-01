Vicenza: da martedì 1 febbraio serve il green pass per accedere agli uffici comunali

Da martedì 1 febbraio per accedere agli uffici pubblici, compresi quelli comunali, è necessario essere in possesso ed esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass), compresa quella che si ottiene effettuando un tampone antigenico o molecolare con esito negativo (green pass base), come previsto dal decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022.

Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e alle persone esenti dalla campagna vaccinale con idonea certificazione medica.

Rimane inoltre consentito l’accesso senza il possesso di certificazione verde Covid-19 al comando di polizia locale per esigenze di sicurezza, attività di polizia giudiziaria, come la presentazione di denunce o querele, e per attività indifferibili, come il rilascio di permessi urgenti.

Per chi non rispetta la norma sono previste sanzioni da 400 a 1000 euro.