ULSS 7 Pedemontana – Su progetto della “Casa della Comunità” di Bassano del Grappa

UNA NUOVA COSTRUZIONE PER ESIGENZE DI SICUREZZA ED EFFICIENZA, MA CON UN PARCO DI 22.000 MQ

Il progetto al quale si fa riferimento è stato già presentato alla Conferenza dei Sindaci e riguarda la realizzazione della futura sede della “Casa della Comunità”, una nuova soluzione organizzativa prevista nell’ambito del PNRR, attraverso la quale i cittadini potranno trovare una vasta serie di servizi territoriali, andando così a potenziare un’area di attività la cui importanza è oggi sempre più evidente.

Più in dettaglio, il progetto prevede la costruzione di una nuova palazzina in un’area residuale a ovest del San Bassiano, all’interno di spazi già urbanizzati, in quanto delimitata a nord dall’attuale parcheggio per il pubblico, ad ovest dagli impianti sportivi comunali, a est dall’ospedale stesso e a sud dalla viabilità interna di servizio dell’ospedale.

La necessità di ricorrere ad un nuovo fabbricato anziché alla sua collocazione in edifici esistenti risponde ai numerosi e vincolanti obblighi normativi in termini di sicurezza sismica e antincendio, di rispondenza alle normative igienico-sanitarie con particolare riferimento alle prescrizioni della L.R. 22/2002 sui requisiti degli ambienti sanitari, nonché alla necessità di spazi operativi adeguati, organizzati secondo criteri di aggregazione funzionale e di integrazione delle professionalità, allo scopo di garantire servizi efficienti sul piano organizzativo ed efficaci per l’assistenza ai cittadini. Tutte caratteristiche che un edificio di nuova concezione, appositamente progettato, può meglio garantire.

Queste ragioni rendono impossibile ipotizzare l’utilizzo a questo scopo dell’attuale complesso “Mons. Negrin”, area sicuramente di pregio storico e ambientale, e proprio per questo sottoposta a stringenti vincoli storico-artistici che di fatto impedirebbero uno sviluppo razionale del progetto.

Allo stesso tempo, nel contesto dell’iniziativa è prevista una particolare attenzione anche all’esigenza di creare nuovi spazi di verde pubblico: con l’Amministrazione Comunale di Bassano è in corso di stesura infatti un protocollo di intesa per la realizzazione di un bosco urbano, collocato in un’area posta a sud dell’ospedale San Bassiano, con una superficie di circa 22.000 mq, che sarà messo a disposizione con la formula del comodato d’uso a favore della collettività nonché degli utenti della struttura ospedaliera.