Thiene: progetto “Libro Libera Tutti”: esposti in Biblioteca Civica i lavori realizzati nei laboratori

La mostra è visitabile a Palazzo Cornaggia fino a sabato 29 gennaio 2022

Sono esposti e visibili al pubblico i lavori prodotti nei laboratori di Libro libera tutti, progetto nato in collaborazione con la Biblioteca Civica all’interno di Bibliopassioni a tutto campo.

Spiega l’assessore alla Biblioteca Maria Gabriella Strinati: «E’ un percorso laboratoriale sulla lettura curato da Martina Michelusi, esperta arte terapeuta, che ha coinvolto i Ceod Casa Enrico di Fara Vicentino e Casetta di Villaverla, frequentati da adulti con disabilità. L’obiettivo primario è stato quello di avvicinare gli ospiti dei Ceod alla lettura, facendo in modo che questa attività diventasse inclusiva, alla portata di tutti, anche di chi trova difficoltà a comunicare verbalmente il proprio mondo interiore ricco di sensazioni ed emozioni. È stata una bella esperienza che rende ancora più interessante e coinvolgente il ruolo della Biblioteca di Thiene sul territorio».

Martina Michelusi è partita dall’idea che i libri hanno la capacità di liberarci e di liberare tutto il potenziale creativo che è dentro di noi, anche quando i nostri corpi hanno limiti fisici importanti. Precisa la curatrice: «Il concetto di limite, tuttavia, è relativo, pertanto ci siamo avvicinati agli albi illustrati, leggendoli, ascoltandoli e cercando, aiutati dai linguaggi espressivi delle arti terapie di sprigionare da queste storie il sentire di ogni partecipante. Ci siamo immedesimati nelle emozioni dei protagonisti dei racconti e mettendoci al loro posto abbiamo inventato anche noi delle storie che sono esposte nella mostra visitabile presso la Biblioteca per tutto il mese di gennaio. Prendendo ispirazione dai protagonisti, ci siamo immersi in tematiche importanti come l’amore, l’amicizia, la fantasia, le emozioni».

Il laboratorio è stato anche un’occasione significativa per i partecipanti per tornare, in questo difficile periodo pandemico di restrizioni, a intraprendere attività ludico-ricreative, riaccendendo i motori della fantasia e del confronto in gruppo.

«Attraverso il linguaggio del corpo, della pittura e della musica – conclude Michelusi – ognuno di loro ha fatto un viaggio dentro se stesso, andando oltre i propri limiti, tirando fuori l’artista che è dentro di sé, provando gratificazione nel creare e sentendosi parte di un progetto comune».

La mostra è stata pensata non come semplice esposizione di elaborati, ma come una sorta di dialogo con i visitatori, grandi o piccini, affinché si interroghino su che cosa significhi vivere e sentire diversamente. In tal modo anche le storie create dai partecipanti possono continuare nella mente di chi visiterà l’esposizione, facendo scaturire dall’incontro con i libri possibilità e strade nuove di condivisione.

La mostra Libro Libera Tutti resterà visitabile a Palazzo Cornaggia, in via Corradini 89, fino a sabato 29 gennaio 2022, nei seguenti orari: il lunedì dalle 15.00 alle 19.00, dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30.