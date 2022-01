Speranzon Fratelli d’Italia: cessioni di esercizi commerciali nei centri storici

Cessioni di esercizi commerciali nei centri storici. Speranzon: “GdF in Commissione per

fare chiarezza su quello che sta accadendo”

Un audizione in Quarta Commissione Consiliare con il Comandante Interregionale della Guardia di

Finanza Italia Nord Orientale, il Generale di Corpo d’Armata Bruno Buratti, e il Comandante

Regionale Veneto, Generale Giovanni Mainolfi, per fare chiarezza sulla situazione delle cessioni di

esercizi commerciali: a chiederla, con una lettera al Presidente di Commissione, è il capogruppo di

Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon, preoccupato di quanto sta accadendo in queste settimane.

“È sotto gli occhi di tutti che, in questo particolare momento di crisi, si stanno verificando

situazioni particolari nel mondo del mercato degli esercizi commerciali dei centri storici, in

particolare a Venezia”, spiega Speranzon. “La Guardia di Finanza è da sempre impegnata nella

lotta alla concorrenza sleale; i loro recenti controlli in quest’ambito hanno fatto emergere reati di

evasione ed elusione fiscale, con importanti danni sul territorio e sull’Erario, quindi sulle tasche di

noi cittadini. Credo sia quindi importante per noi consiglieri sentire dalla voce di chi

quotidianamente monitora il nostro territorio quale è la reale situazione, quali sono le

problematiche e dove eventualmente sarebbe necessario un intervento più incisivo da parte delle

istituzioni”.

Raffaele Speranzon

Capogruppo Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni

Consiglio Regionale del Veneto