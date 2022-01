Schio: “DOPO IL DIPLOMA?”

26 INCONTRI PER L’ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO ON LINE

Dopo il grande successo della prima edizione online nel 2021 con la partecipazione di oltre 560 studenti, torna la rassegna “Dopo il diploma?”. Un ricco programma di incontri – per cercare di dare supporto a tutti i giovani studenti che si trovano a dover decidere quale percorso di studi intraprendere post diploma – che prenderà il via il 18 gennaio per concludersi il 25 febbraio.

In cartellone ben 26 appuntamenti gratuiti, in diretta streaming sulla piattaforma Zoom, con i referenti per l’orientamento delle principali realtà del Nord Italia tra istituti universitari e di formazione tecnica superiore, accademie di Belle Arti, scuole di mediazione linguistica, conservatori musicali, istituti superiori di design e grafica e associazioni che si occupano di formazione.

«La scelta dell’indirizzo per il proseguimento degli studi è un momento molto delicato nella vita di ogni studente. Le proposte sono molte e a volte è davvero complicato riuscire ad orientarsi senza perdersi. Con questo progetto aiutiamo gli studenti ad avere un quadro più chiaro di quelle che possono essere le possibilità più adatte a loro» sottolinea l’assessore alle politiche giovanili, Barbara Corzato.

A tal proposito è sempre attivo lo Sportello Orientamento Formativo dell’Informagiovani Schio, che è a disposizione degli studenti con ulteriori consulenze individuali di approfondimento (servizio su appuntamento)

ll calendario completo degli incontri di “Dopo il diploma?” e i link per le iscrizioni sono disponibili sul sito www.faberbox.it. La rassegna è coordinata da Informagiovani e dai Progetti Giovani dei Comuni di Schio, Arzignano, Cornedo Vicentino, Dueville, San Bonifacio, Trissino, Valdagno e Vicenza. Per ulteriori informazioni scrivere ainformagiovani@comune.schio.vi.it o telefonare allo 0445-691249.