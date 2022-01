Quirinale, Sbrollini: il Paese ha bisogno di stabilità per resistere e crescere

«Scegliere presto e bene. Possibilmente prima che riaprano i mercati lunedì. Dopo questa settimana passata a bruciare candidati poco possibili, a volte improbabili, mi auguro uno scatto di buonsenso da parte di tutti. O almeno di una larga maggioranza. Sono però offesa da questo modo vergognoso di trattare le donne. Usate, sapendo di bruciarle, per nascondere altri giochini poco nobili. Una vergogna in più, in questi passaggi che dovrebbero essere invece seri e responsabili”.

La senatrice di IV Daniela Sbrollini sollecita i grandi elettori a considerare le urgenze del Paese.

“E’ evidente che una scelta così importante abbia bisogno di tempo per contemperare le esigenze composite di un Parlamento spezzettato. Dobbiamo scegliere una persona che dal Quirinale sia capace di garantire solidità e stabilità alle istituzioni. Siamo in momento tra i più delicati, nel mezzo di una pandemia che ha modificato abitudini e condizionato i mercati, con una crisi internazionale pericolosissima alle porte. Tutto questo ha contribuito a far esplodere i costi delle materie prime e dell’energia. Le nostre aziende sono strette tra una ripresa vorticosa ma disordinata ed una stretta dei costi di produzione insostenibile. Qualcosa è stato fatto dal Governo con i decreti appena approvati. Altro bisognerà fare. La situazione è serissima. Quindi serve un Governo nel pieno delle sue prerogative e concentrato sui problemi del Paese.”.

Chiude la senatrice: “Capisco bene il grido di allarme che viene dal Paese e dal mondo delle imprese. Dobbiamo fare presto. Ma a maggiore ragione dobbiamo scegliere bene. Se servono quindici ore in più per non gettare nella confusione i prossimi quindici mesi, ritengo che occorra mettere la ragione davanti alle emozioni”.