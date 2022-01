Questura di Vicenza: insediato il nuovo Questore dr. PAOLO SARTORI.

Lunedì 10 gennaio, il Dr. Paolo SARTORI, Dirigente Superiore della Polizia di Stato ha assunto l’incarico di Questore di Vicenza. Nel corso della conferenza stampa tenutasi in mattinata, il nuovo Questore ha voluto ricordare l’importanza della collaborazione con cittadini e con i vari attori del territorio (i Comuni, le associazioni di categoria ed i vari enti), con cui intenderà continuare e, se possibile, accrescere, la costante collaborazione, in un’ottica di sempre maggiore sicurezza partecipata. Nella complessiva gestione della Questura, il Dr. Sartori cercherà, pertanto, di mettere al servizio del territorio le specifiche professionalità della Polizia di Stato, specie quelle riconducibili ai settori dell’Ufficio Immigrazione (verifica delle posizioni di soggiorno degli stranieri e adozione dei pertinenti provvedimenti), della Divisione Polizia Amministrativa (licenze e controllo degli esercizi pubblici) e della Divisione Anticrimine (per l’adozione delle misure di prevenzione, eventualmente anche sul fronte della lotta alla criminalità organizzata, laddove se ne ravvisino i sentori di presenza). Oltre a quanto poc’anzi esposto, particolare rilevanza verrà impressa all’attività di polizia giudiziaria finalizzata alla repressione dei reati, come sviluppo dell’attività di prevenzione ed informazione, nonché la complessa attività di governo e gestione dell’ordine pubblico. Il dr. Sartori ha inoltre richiamato l’importanza di un approccio alle fattispecie di reato – specialmente quelle ai danni delle fasce deboli – che tuteli sempre più le vittime e sia inoltre in grado di costruire percorsi di recupero per gli autori, anche studiando meccanismi di assistenza psicologica e sociale. Il lavoro che il nuovo Questore si appresta a svolgere sarà ovviamente condotto in sinergia con l’Autorità Giudiziaria e con le altre Forze di Polizia.

Il dr. Sartori ha voluto infine inviare un messaggio di disponibilità al mondo della scuola e dei giovani, confidando nella possibilità di poter continuare i percorsi di collaborazione tra istituti scolastici e Questura per una sempre più solida educazione alla legalità. Nei prossimi giorni il Questore incontrerà i vari attori del territorio per instaurare rapporti diretti di collaborazione. In occasione della conferenza stampa, il Questore Sartori ha inoltre presentato la dott.ssa Anna Capozzo, Primo Dirigente della Polizia di Stato che dalla data odierna ha assunto l’incarico di Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura (prendendo il posto della dr.ssa Rosaria Broccoletti, trasferita a Roma presso l’Ufficio Relazioni Esterne).

Vicenza, 10 gennaio 2022