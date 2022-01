PSI Vicenza e circolo FGS “D. Piccoli” sono soddisfatti per la prossima rielezione del Presidente della Repubblica Mattarella. Il Parlamento sta scegliendo la continuità, a fronte dell’evidente incapacità dimostrata dai capi partito e in uno dei momenti più bui della nostra Repubblica.

Lo stallo che viene superato con la rielezione del Presidente Mattarella è figlio di un evidente crisi della leadership politica e parlamentare. E’ figlio di una pessima legge elettorale che fa eleggere i candidati indicati dalle segreterie politiche, una legge elettorale che priva il Paese di una vera campagna elettorale in cui sarebbe invece necessario confrontare e poi eleggere i diversi candidati.

Grande sconfitto dalla rielezione del Presidente Mattarella è, oltre al sistema proporzionale che impedisce la preferenza, il presidenzialismo. A fronte di una classe politica così fragile infatti, quali scenari si aprirebbero di fronte ad un capo dello Stato eletto direttamente dai cittadini e di fatto privo del contrappeso che un Parlamento in grado di agire in maniera coesa?

La frase che più ascolteremo nei prossimi giorni sarà “da domani…”. Ma da domani nulla cambierà fino alle prossime elezioni. La campagna elettorale inizia oggi.

Luca Fantò Segretario provinciale PSI Vicenza

Giuseppe Maria Toscano Segretario circolo FGS “Domenico Piccoli”