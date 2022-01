Piovene Rocchette: Servizio Civile, opportunità per 6 giovani

Contratto per un anno e 444 euro mensili. Domande fino al 26 gennaio

Per una cittadinanza sempre più attiva, l’Amministrazione Comunale di Piovene Rocchette ha attivato 3 progetti

che coinvolgeranno 6 giovani, tra i 18 e i 29 anni, questi ultimi non compiuti, nel Servizio Civile: le domande

entro il 26 gennaio per prestare servizio nell’Ambiente nell’Assistenza e nel settore Cultura.

“Col Servizio Civile questi giovani non solo diventano dei cittadini attivi per Piovene Rocchette ma, nel proprio

bagaglio di conoscenze, potranno aggiungere un’esperienza che potrà essere importante per il loro futuro-

dichiara il Sindaco Erminio Masero – Per i giovani volontari, quindi, il Servizio Civile sarà un’occasione

che li aiuterà a crescere, dedicando alcuni mesi della loro vita al nostro territorio e alla nostra comunità. Per i

tre progetti attivati a Piovene Rocchette siamo alla ricerca di giovani motivati, che abbiano voglia di impegnarsi,

per crescere con noi attraverso esperienze qualificanti ricevendo una minima autonomia economica.

Visto anche il momento storico che stiamo vivendo sarà inoltre un’occasione per questi loro di recuperare e

rinsaldare quei legami sociali che il virus Covid19 ha fortemente minato-conclude il Primo Cittadino- Ma, su

tutto, prendere parte al Servizio Civile significherà per ciascun giovane diventare protagonista della propria

generazione”.

“Una doppia opportunità per il nostro paese- spiega Sonia Perotto, Assessore con delega al Sociale, con le

Consigliere Comunali Maria Cristina Costa e Paola Dal Molin – Doppia perché ne beneficerà sia la nostra

Comunità che i giovani che aderiranno al bando. Per quest’ultimi un’opportunità importante per confrontarsi

non solo col mondo del lavoro, ma anche con se stessi: affrontando nuove situazioni potranno fare spiccare

le loro attitudini, rendendoli magari anche più consapevoli delle loro scelte future in fatto di lavoro- conti –

nuano- Col Servizio Civile i nostri giovani diventeranno partecipi alla vita del paese, capendo ancor meglio

le esigenze o i bisogni di Piovene Rocchette”.

Per il settore Ambiente il progetto si intitola ‘Luoghi della cultura: volontari per la valorizzazione del patrimonio

locale’ che punta all’educazione per un territorio inclusivo. Per il settore Assistenza il progetto sarà

‘Long Life Welfare, volontari per l’assistenza alla fascia anziana della popolazione. Per il settore Cultura il

progetto si intitola ‘Luoghi della cultura: volontari per la valorizzazione del patrimonio locale’.

Per ciascuno dei tre progetti sono richiesti due volontari, tra i 18 e i 29 anni (questi ultimi non compiuti). La

durata del Servizio Civile sarà di 1 anno, con un orario di servizio di 25 ore settimanali. Ciascun operatore

volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno

mensile per lo svolgimento del servizio in € 444,30. Per gli operatori volontari, durante l’anno di Servizio

Civile, sarà inoltre prevista un’assicurazione e al termine dell’attività verrà rilasciato un Attestato di espletamento

del servizio reso.

Requisiti per partecipare:

-cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra

Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

-aver compiuto 18 anni e non aver superato 28 anni e 364 giorni alla data della domanda;

-non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per

delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o

concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie

esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o

di criminalità organizzata.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la

piattaforma DOL tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta

entro e non oltre le ore 14.00 del 26 Gennaio 2022. Oltre tale termine il sistema non consentirà la

presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto.

Per maggiori informazioni sulle opportunità offerte e sulla modalità di presentazione della candidatura si invita

a visitare il sito web del Servizio civile universale.