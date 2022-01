On. Caretta (FDI): da Governo misure irrisorie

Rincari bollette. On. Caretta(FDI): da Governo misure irrisorie, all’Italia serve di più

“Il decreto ristori rappresenta una vera e propria goccia nell’oceano rispetto al rincaro dell’energia che si sta abbattendo su imprese e famiglie italiane. Stanziare 5 miliardi, a fronte di un rincaro per il 2022 stimato in oltre 80 miliardi, è un’operazione inutile quanto gettare secchiate d’acqua nell’oceano. È una misura fondata semplicemente sulla speranza che inflazione e rincari siano temporanei, nonostante ci siano tutti gli elementi perché i rincari dell’energia e dei costi della vita si protraggano per tutto il 2022. Qualora questo scenario dovesse concretizzarsi cosa farebbe il Governo? Ne ho chiesto conto in un’interrogazione parlamentare al Presidente Draghi ed al Ministro Giorgetti, perchè se il Governo pensa di poter vivere alla giornata, è il caso di chiarirgli che famiglie e imprese italiane non possono permettersi questo lusso”.

Lo dichiara in una nota l’On. Maria Cristina Caretta, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione agricoltura a Montecitorio.