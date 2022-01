Noi di Centro, Mastella: “Presenti in tutte le regioni”

Clemente Mastella, sindaco di Benevento

Nominati altri tre segretari regionali: Veneto, Abruzzo e Friuli

“Entro pochi giorni avremo i segretari regionali in tutte le regioni italiani. Il 4 dicembre

poteva sembrare un’ambizione sfrenata invece a distanza di un mese è realtà. Oggi

abbiamo nominato i vertici di noi Di Centro di ulteriori tre regioni”. Così Clemente

Mastella, segretario nazionale di noi Di Centro, annuncia la nomina di dei vertici del

partito in Veneto e Abruzzo e Friuli Venezia Giulia. “In Abruzzo abbiamo scelto come

segretario regionale Angelo Di Paolo, più volte consigliere regionale, assessore regionale

e sindaco della sua cittadina, Canistro, e presidente regionale Lucio Achille Gaspari,

professore ordinario di chirurgia all’Università Tor Vergata e figlio dell’indimenticato

ministro Remo Gaspari che tanto si prodigò e realizzò per l’Abruzzo”, afferma Mastella.

“In Veneto abbiamo ripreso il percorso con l’amico Fabio Binato, in passato segretario del

Ccd e dell’Udeur. Da esponente politico di Vicenza sarà segretario regionale”, prosegue il

leader di noi Di Centro. “Per il Friuli Venezia Giulia abbiamo scelto quale segretario

regionale Guido Dorigo, già sindaco e assessore di Gonars e già consigliere di

amministrazione dell’Interporto di Cervignano del Friuli”, aggiunge ancora Mastella che

conclude: “Ai neo segretari regionali formulo gli auguri buon lavoro nella certezza che

lavoreranno al radicamento territoriale di noi Di Centro”.

Fabio Binato, Segretario Regionale Veneto ‘Noi di Centro’

Vicentino Fabio Binato è il Segretario Regionale Veneto ’Noi di Centro’ il nuovo soggetto Politico guidato dall’ex Ministro e Sindaco di Benevento Clemente Mastella. E’ stato proprio Clemente Mastella che ha nominato Fabio Binato alla guida dell’aggregazione centrista.

Binato ha il compito di strutturare il Partito nella realtà territoriale Veneta.

Fabio Binato ringrazia il Segretario Nazionale Clemente Mastella per la fiducia accordata, è una sfida che accetto con entusiasmo.

‘Noi di Centro’ è l’unica forza centrista non federata con i partiti di centrodestra o centrosinistra è aperta al dialogo e a collaborazioni con entrambe.

Io non dico che siamo noi il centro, ma dobbiamo costruire il Centro pezzo per pezzo.

Se esistono la destra e la sinistra, non vedo perché non debba esistere il centro.

Formare un’area di centro può rappresentare una buona parte degli italiani perché a destra ci sono i sovranisti e a sinistra il PD e il Populismo grillino. Una buona parte di italiani non vogliono vivere da sovranisti e non vogliono vivere da grillino.

‘Noi di Centro’ è un progetto politico di un’area moderata importante che dà speranza alle generazioni future.

Ho aderito perché ritengo che bisogna unire le forze di centro.

Il territorio ha bisogno della spinta di una forza politica che sappia interpretare le esigenze della collettività in un momento come questo particolare.

Sono sicuro che questo progetto darà energia e vitalità al vasto mondo dei Cattolici, Moderati e Popolari che da tempo attendevano un nuovo punto di riferimento.

Ringrazio quanti vorranno aderire.