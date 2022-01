Monte Priaforà: soccorsa coppia di escursionisti in difficoltà

Attorno alle 13.50 la Centrale operativa del 118 di Vicenza è stata allertata da due escursionisti che, scendendo dal Monte Priaforà da un sentiero differente da quello fatto per salire, si erano ritrovati in cima a un ripido canale, da dove non erano più in grado di muoversi, anche per la presenza di strati di ghiaccio sotto il fogliame. Dopo che la Centrale ha geolocalizzato la posizione della donna, M.B. di Torri di Quartesolo (VI), 37 anni, e dell’uomo, M.U. di Altavilla Vicentina (VI), 44 anni, sul sentiero 466A in Valle di Sant’Antonio, a una quota di mille metri, i tecnici del Soccorso alpino di di Arsiero, organizzati in due squadre – 9 persone in totale – sono saliti dal basso raggiungendo gli escursionisti, dopo averli individuati nel bosco. Per permettere la loro discesa in sicurezza, i soccorritori hanno steso una corda fissa di 70 metri nella parte iniziale, li hanno dotati di imbrago e assicurati. Con loro sono poi rientrati alle macchine.