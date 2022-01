Incidente mortale a Pojana Maggiore: deceduta un anziana

Alle 10:00 di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Ponte Cazzola a Pojana Maggiore per un’autovettura finita rovesciata su un fianco: deceduta un’anziana. I pompieri arrivati da Lonigo hanno messo in sicurezza l’auto e tagliato la cappotta per estrare la conducente. La donna, una 82 enne del posto è stata a lungo rianimata dal personale sanitario del SUEM, purtroppo il medico ne ha dovuto constatare la morte. Sul posto i carabinieri e la polizia locale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.