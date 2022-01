Il 10° Valsugana Historic Rally si correrà sabato 30 aprile



Manghen Team e Team Bassano di nuovo in sinergia per riportare nei ranghi

che gli spettano l’apprezzato rally trentino, due volte forzatamente

annullato a causa della pandemia.

Confermate le numerose validità sia nel rally che nella regolarità sport

Non sono bastati i due forzati annullamenti del 2020 e 2021 a tarpare le ali a Manghen Team e Team Bassano che, volendo fortemente la “decima”, si sono rimessi al lavoro e, in collaborazione con Autoconsult & Competition, hanno confermato a calendario il duplice evento ospitato dalla cittadina di Borgo Valsugana, nelle

giornate di venerdì 29 e sabato 30 aprile 2022.

Secondo solo al San Martino di Castrozza in quanto a numero di edizioni svolte, conteggiando

anche i due Valsugana Rally Neve del 1980 e 1981, il Valsugana negli anni ha saputo proporsi

come una delle manifestazioni più apprezzate del panorama dei rally storici, dato confermato

dai numeri degli iscritti delle ultime edizioni disputate; gradimento rimarcato anche da parte

degli organizzatori di trofei e serie private visto che oltre a quella per il T.R.Z. di ACI Sport, la

gara vedrà in lizza anche i contendenti del Trofeo A112 Abarth Yokohama, Michelin Historic

Rally Cup, Memory Fornaca e Trofeo Rally AC Vicenza, raggiungendo quota cinque titolazioni,

che diventano sei grazie a quella per il Trofeo Tre Regioni della regolarità sport.

La gara si svolgerà tutta nella giornata di sabato 30 aprile su un percorso che prevede tre

diverse prove da ripetersi sulla falsariga dell’edizione 2019, confermando la scelta di un

percorso tecnico ed impegnativo che propone circa 85 chilometri cronometrati in poco più di

200 del percorso totale. Il giorno precedente sarà dedicato all’espletamento della fase

amministrativa da parte degli equipaggi seguendo il programma che, appena rifinito negli ultimi

dettagli, sarà ufficializzato tramite i canali ufficiali.



Ulteriori informazioni e i documenti di gara, prossimamente al sito http://www.valsuganahistoricrally.it