IEG: già fissate le date per PESCARE SHOW 2022

Il Salone dedicato alla pesca sportiva e alla nautica da diporto di Italian Exhibition Group annuncia le date della 23ª edizione, in programma dal 18 al 20 novembre 2022, in Fiera a Vicenza.

Rinnovata la partnership con FIPSAS e Italian Fishing TV

www.pescareshow.it

Pescare Show, il Salone internazionale che Italian Exhibition Group (IEG) dedica al mondo della pesca sportiva in tutte le sue declinazioni, fissa in calendario le date della prossima edizione e dà appuntamento alla community di appassionati, sportivi e operatori professionali da venerdì 18 a domenica 20 novembre 2022, nel quartiere fieristico di Vicenza.

Grazie alla partnership avviata lo scorso anno con FIPSAS, la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, il Salone di IEG rinnova anche per la 23ª edizione l’attenzione alle tecniche e ai temi della pesca sportiva in Italia. Rinnovata anche la collaborazione con Italian Fishing TV, per continuare a offrire agli amanti della pesca sportiva contenuti di qualità, coinvolgendo le figure più autorevoli del mondo sportivo, istituzionale e imprenditoriale del comparto.

L’appuntamento di novembre darà alla community della pesca sportiva italiana tre giorni all’insegna di novità di prodotto, innovazioni tecnologiche e tutorial con i produttori top, tra anteprime di mercato e le voci più influenti del settore. Riflettori accesi sugli itinerari nazionali e internazionali della pesca sportiva, la tecnologia digitale, la sostenibilità della pesca in mare, con incontri e approfondimenti in sinergia con le più importanti aziende di pesca e di nautica da diporto, le associazioni e gli influencer più amati dal pubblico.

È il Salone della pesca sportiva e della nautica da diporto organizzato da Italian Exhibition Group S.p.A. L'evento ha cadenza annuale ed è aperto agli operatori del settore e al grande pubblico. Quando: da venerdì 18 a domenica 20 novembre 2022 (dalle 09.00 alle 18.00). Dove: Quartiere Fieristico IEG di Vicenza (Via dell'Oreficeria, 16 – 36100 Vicenza).

Italian Exhibition Group S.p.A., società con azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha maturato negli anni, con le strutture di Rimini e Vicenza, una leadership domestica nell’organizzazione di eventi fieristici e congressuali e ha sviluppato attività estere – anche attraverso joint-ventures con organizzatori globali o locali, come ad esempio negli Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Cina, Messico, India – che l’hanno posizionata tra i principali operatori europei del settore.