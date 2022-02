Generation Beyond: inaugurata la mostra di Andrea Marchesini presso lo spazio espositivo di Clinica Eugin Vicenza

Il sodalizio tra medicina e arte, promosso da Clinica Eugin Vicenza, si rinnova con l’inaugurazione della mostra delle opere pittoriche dell’artista vicentino Andrea Marchesini

Clinica Eugin Vicenza – specializzata in Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) – ospita al suo interno uno spazio espositivo dedicato all’allestimento di mostre che danno la possibilità ai pazienti di avvicinarsi all’arte e di beneficiarne, favorendo la possibilità di staccarsi dai pensieri strettamente legati ai trattamenti che stanno affrontando.

Il percorso artistico, iniziato ad aprile 2021 con la mostra di Valeria Bertesina, prosegue con l’inaugurazione della mostra “Generation Beyond” di Andrea Marchesini, artista vicentino la cui pittura restituisce un’autobiografia traslata, un’idea tradotta di quello che l’artista è e di come percepisce sé stesso in relazione al mondo: corpo e pensiero nel flusso della continua evoluzione propria della specie.

La mostra ospita 15 opere pittoriche facenti parte della rassegna “Generation Beyond”, nelle quali si rivela il passaggio da una dinamica tensione di stile che movimenta figure alla ricerca di un approdo, anelante ad un equilibrio, ad un’altra dinamica in cui tutto è già avvenuto. Nelle opere della rassegna “Generation Beyond”, l’oltre rappresenta la tensione continua dell’umanità a superarsi, seguendo un senso evolutivo/spirituale, uno stadio superiore, raggiungibile attraverso una fase decostruttiva a cui ne segue una costruttiva. La simbiosi uomo-natura si è perfezionata, nuove figure come uomo-animale, uomo-fiore, fiore-animale galleggiano in un’oasi di armonia coloristica, ripercorrendo in perfetto equilibrio le cadenze delle tappe di civiltà come se fossero rivissute dall’alto, evocate e non traumaticamente vissute. Un mistero aleggia intorno a esse, di cui l’autore non manifesta il segreto, lasciando libero il fruitore di immaginarlo e ipotizzarlo.

Per le coppie che affrontano un percorso di PMA questo “oltre” (beyond) è rappresentato dalla possibilità di esaudire il loro desiderio di genitorialità, di attraversare un percorso talvolta faticoso, per giungere alla costruzione del loro futuro e del loro progetto di famiglia.

L’artista Andrea Marchesini alla mostra presso Clinica Eugin Vicenza

Clinica Eugin

Clinica Eugin, parte del gruppo Fresenius, grazie a un ampio staff di medici e biologi esperti in medicina della riproduzione, laboratori all’avanguardia, l’accesso ai programmi di donazione spagnoli, rappresenta in Europa uno dei più qualificati centri specializzati.

Clinica Eugin è presente in Italia a Modena, Bari, Taranto e Vicenza. A Milano opera invece in partnership con il Centro di PMA della Casa di Cura La Madonnina, appartenente al Gruppo San Donato.

Clinica Eugin offre in Italia trattamenti di procreazione assistita omologa ed eterologa in regime privato, con la possibilità di accedere alla donazione di gameti maschili e femminili. L’équipe di medici ed embriologi, di lunga esperienza e altamente specializzati, garantisce i massimi livelli di qualità, l’impiego delle più moderne strumentazioni e le più avanzate tecniche di PMA, riconosciute e consolidate a livello internazionale.

