FISG Pista Lunga, Europei: Lollobrigida 4ª nella Mass Start, Giovannini 5°

Si chiude senza l’acuto finale per l’Italia della pista lunga una grande edizione degli Europei. Nella terza ed ultima giornata della rassegna continentale di Heerenveen, in Olanda, la Nazionale tricolore guidata dal direttore delle squadre azzurre Maurizio Marchetto, dall’allenatore sprint Matteo Anesi e da quello delle distanze medio-lunghe Enrico Fabris sfiora soltanto l’impresa nelle Mass Start chiudendo comunque a quota 3 podi complessivi.

La più vicina al colpaccio è, come nelle attese, Francesca Lollobrigida. La 30enne dell’Aeronautica Militare, nella sua specialità preferita, controlla e gestisce bene l’andamento della gara con il solo rammarico di aver dovuto ricucire qualche strappo avversario mentre alle sue spalle l’olandese Schouten ha spesso approfittato della sua scia. Proprio la campionessa orange si è poi imposta sul tragiardo grazie ad un bell’allungo nelle battute finali davanti alla connazionale Groenewoud seconda.

Nello sprint conclusivo la nostra Lollobrigida si è invece dovuta arrendere alla maggiore gamba della russa Golubeva, terza e sul podio. Gli Europei della Lollobrigida vanno così in archivio con due bronzi su 1500 e 3000 metri e l’impressione sempre più marcata che l’azzurra arrivi alle Olimpiadi di Pechino con la giusta preparazione e la giusta consapevolezza.

L’altra atleta tricolore in gara, Laura Peveri (Fiamme Oro), ha chiuso invece quinta, proprio alle spalle della Lollo, riscattando così la prova opaca sui 3000. Quinto nella Mass Start al maschile anche Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), abile a restare per tutta la gara in una posizione importante e coraggioso nell’andare ad allungare nel penultimo giro provando l’attacco decisivo. Purtroppo l’energia è andata esaurendosi proprio nell’ultima metà di giro con l’azzurro costretto ad alzare bandiera bianca con il belga Swings vincitore davanti a allo svizzero Wenger e al russo Zakharov.

Nelle altre gare di giornata da segnalare il bel 9° posto di Jeffrey Rosanelli (Fiamme Gialle) sui 500 metri con il tempo di 35″117 davanti a David Bosa (Fiamme Oro), 10° in 35″135. Termina invece 15° invece Mirko Giacomo Nenzi (Fiamme Gialle) con il tempo di 35″638. Nei 1500 metri, infine, arriva la 14ª posizione per Alessio Trentini (Velocisti Ghiaccio Pergine) in 1’47″289 con Francesco Betti (Fiamme Oro) 17° in 1’48″914.

Italian Federation of Ice Sports – FISG – Federazione Italiana Sport del Ghiaccio

Credit: Martin de Jong