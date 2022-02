Fidas: taglio del nastro per due donatori nell’Alto Vicentino

Daniele Calgaro (100 donazioni) e Nicola Mioni (50 donazioni) assieme al centro raccolta sangue per suggellare l’importante traguardo

Donatori ed amici festeggiano il compleanno assieme donando il sangue. Daniele Calgaro, socio del Gruppo Fidas di Cogollo del Cengio, ha deciso di festeggiare il proprio compleanno “regalando” una donazione di sangue, in compagnia dell’amico Nicola Mioni e della moglie Solidea Pezzelle.

Daniele, cento donazioni compiute nei giorni scorsi, donatore di sangue dal 1995, negli ultimi dieci anni è sempre stato un assiduo donatore, mettendo a segno in media sei donazioni all’anno.

“Una media invidiabile – commentano la presidente di Zona 7 di Fidas Vicenza, Fabiana Mabel Veiga ed il vicepresidente del Gruppo Fidas di Cogollo del Cengio, Rodio Dal Cason – che speriamo sia da sprone anche a tanti altri donatori vicentini, in particolare a chi è meno assiduo, per invertire la tendenza e donare il proprio sangue, nel segno della solidarietà e del senso civico”.

Daniele, che è stato per anni componente del direttivo del Gruppo Fidas di Cogollo del Cengio, è stato accompagnato al centro trasfusionale per la donazione dagli amici Nicola Mioni, con la moglie Solidea Pezzelle, che ha colto l’occasione per fare la propria cinquantesima donazione.

Nelle foto:

– Daniele Calgaro (100 donazioni)

– Nicola Mioni (50 donazioni) con la moglie Solidea Pezzelle

– dott.ssa Federica Baggio del centro trasfusionale

– Rodio Dal Cason, vicepresidente Gruppo Fidas di Cogollo del Cengio

– Fabiana Mabel Veiga, presidente di Zona 7 di Fidas Vicenza