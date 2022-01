Dopo il diploma: rassegna informativa dedicata alla scelta post diploma

“Dopo il diploma”, incontri online con università, istituti, accademie, conservatori, enti e associazioni

Dal 18 gennaio al 25 febbraio grazie a Informagiovani e Progetto Giovani

I servizi Informagiovani e Progetto Giovani gestiti dalla cooperativa sociale Studio Progetto per i Comuni di Arzignano, Dueville, Cornedo Vicentino, Schio, San Bonifacio, Trissino, Valdagno e Vicenza propongono la seconda edizione di “Dopo il diploma”, rassegna informativa dedicata alla scelta post diploma.

Per più di un mese i servizi Informagiovani e Progetto Giovani accompagneranno ragazze e ragazzi in un viaggio alla scoperta delle opportunità di formazione post diploma proposte da università, istituti di formazione tecnica superiore, accademie di Belle Arti e conservatori musicali, istituti superiori di design e grafica, enti e associazioni che si occupano di formazione post diploma.

La rassegna 2022, che alla sua prima edizione ha visto la partecipazione di 560 studenti, si aprirà il 18 gennaio per concludersi il 25 febbraio 2022 ed ospiterà, in diretta streaming sulla piattaforma Zoom, 26 appuntamenti informativi gratuiti, permettendo a chi deve scegliere cosa fare dopo il diploma, di incontrare referenti per l’orientamento di alcune delle principali istituzioni formative del nord Italia.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e su iscrizione compilando il modulo: https://bit.ly/DopoilDiploma2022. Il calendario completo, suddiviso per tipologia di ente, è disponibile online (https://studioprogetto.org/dopo-il-diploma-2022/).

Per informazioni sulla rassegna contattare Informagiovani Vicenza (0444.222045, informa@giovani.vi.it).

Il calendario

Università

IUAV

Martedì 18 gennaio, ore 15.30 – 16.30

Modera: Progetto Giovani Cornedo

Ca’ Foscari Venezia

Mercoledì 19 gennaio, ore 15.00 – 16.00

Modera: Progetto Giovani San Bonifacio

IUSVE

Giovedì 20 gennaio, ore 15.00 – 16.00

Modera: Informagiovani Trissino

Università degli Studi di Verona

Venerdì 21 gennaio, ore 14.30-15.30

Modera: Informagiovani Vicenza

Università degli Studi di Trento

Martedì 25 gennaio, ore 15.00 – 16.00

Modera: Progetto Giovani Valdagno

Università degli Studi di Padova

Mercoledì 26 gennaio, ore 15.00 – 16.00

Modera: Informagiovani Vicenza

Università degli Studi di Bologna – Campus di Rimini

Giovedì 27 gennaio, ore 15.00 – 16.00

Modera: Informagiovani Schio

Its – Istruzione tecnica superiore

ITS Machina Lonati

Lunedì 31 gennaio, ore 15.00 – 16.00

Modera: Informagiovani Informacittà Arzignano

ITS Alto Adriatico (ICT)

Martedì 1 febbraio, ore 14.30-15.30

Modera: Informagiovani Vicenza

ITS COSMO Fashion Academy

ITS Fashion Sustainability Manager

ITS Green Leather Manager

ITS Fashion Jewellery Coordinator

(dopo una prima presentazione generale dell’ITS, l’incontro sarà diviso in tre “stanze” tematiche, ciascuna focalizzata su uno dei tre indirizzi)

Mercoledì 2 febbraio, ore 15.00 – 16.00

Modera: Progetto Giovani Valdagno

ITS Nuove Tecnologie per la vita/ fondazione biotecnologie

Giovedì 3 febbraio, ore 14.30-15.30

Modera: Informagiovani Dueville

ITS Academy Agroalimentare Veneto

Venerdì 4 febbraio, ore 14.30 – 16.00

Modera: Informagiovani Informacittà Arzignano

ITS Academy Meccatronico

Lunedì 7 febbraio, ore 15.00 – 16.00

Modera: Informagiovani Trissino

ITS JobsAcademy e JobsFactory

Martedì 8 febbraio, ore 15.00 – 16.00

Modera: Progetto Giovani Valdagno

ITS Last

Mercoledì 9 febbraio, ore 15.00 – 16.00

Modera: Progetto Giovani San Bonifacio

Fondazione ITS Turismo Veneto Academy

Giovedì 10 febbraio, ore 14.30 -15.30

Modera: Informagiovani Dueville

Conservatori, accademie, ssml, istituti superiori di design e grafica, associazioni

TOLC CISIA

Venerdì 28 gennaio 2022, ore 14.30 – 16.00

Modera: Progetto Giovani Cornedo

Accademia di Belle Arti Venezia

Lunedì 14 febbraio, ore 15.00 – 16.00

Modera: Informagiovani Trissino

IED

Martedì 15 febbraio, ore 15.00 – 16.00

Modera Informagiovani Vicenza

Moodart School of Fashion Communication

Mercoledì 16 febbraio, ore 15.00 – 16.00

Modera Progetto Giovani San Bonifacio

Istituto Design Palladio

Giovedì 17 febbraio, ore 14.30-15.30

Modera Informagiovani Vicenza

SSML Vicenza

Lunedì 21 febbraio, ore 14.30 – 16.00

Modera Informagiovani Informacittà Arzignano

Accademia Santa Giulia

Martedì 22 febbraio, ore 15.00 – 16.00

Modera Progetto Giovani Valdagno

CIELS

Mercoledì 23 febbraio, ore 15.00 – 16.00

Modera Informagiovani Dueville

DISKOS – Fav – Formazione Alto Vicentino srl

Giovedì 24 febbraio, ore 15.00 – 16.00

Modera Informagiovani Schio

Conservatorio Pedrollo Vicenza

Venerdì 25 febbraio 2022, ore 14.30-15.30

Modera Informagiovani Vicenza