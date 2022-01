CUOA: al via la 1a edizione del Corso Executive “Attuare il PNRR” – Professionalità e Competenze per guidare il cambiamento con il PNRR e i programmi cofinanziati con fondi europei

Inizierà da febbraio la prima edizione del corso executive “Attuare il PNRR” rivolto a chi vuole acquisire conoscenze e competenze sull’attuazione del PNRR e dei programmi cofinanziati con fondi strutturali.

Nella prestigiosa sede di CUOA Business School, dal 1° febbraio, prenderà avvio il Corso Executive “Attuare il PNRR” indirizzato a chi vuole entrare o già opera nelle amministrazioni attuatrici, nelle società di consulenza per l’assistenza tecnica, nelle organizzazioni beneficiarie, nel partenariato o nelle imprese interessate.

Per raggiungere gli obiettivi negoziati con l’Europa, nell’ambito del programma Next GenerationEU, nei prossimi anni, dovranno essere impiegati nel nostro Paese 191 miliardi di euro di PNRR e altre cospicue risorse di fondi strutturali e di investimento. Questo processo di attuazione entrerà nel vivo a partire dal 2022, pertanto è di fondamentale importanza che le Pubbliche Amministrazioni e le imprese arrivino preparate all’appuntamento.

Il Corso Executive di CUOA Business School aiuta a mettere meglio a fuoco opportunità e regole, in un contesto a elevate complessità e importanza rispetto agli obiettivi da raggiungere. Il programma permetterà di acquisire una visione di insieme sulle competenze tecniche e trasversali necessarie a gestire i temi che entrano in gioco nella fase di attuazione.

Gli iscritti avranno l’opportunità di contaminarsi, conoscersi, condividere informazioni e strumenti di lavoro, per la messa a punto di programmi decisivi per il Paese e potranno entrare in una comunità professionale e condividere la grande sfida dei fondi europei, condividendo le competenze personali, rafforzandole, estendendole e mettendole a fattore comune.

Il Corso è organizzato per consentire la partecipazione anche modulare: gli interessati potranno scegliere di partecipare all’intero percorso oppure di selezionare i singoli blocchi, componibili tra di loro in base alle diverse necessità e aree di interesse. I moduli sono 12 in totale. Per alcuni è prevista la formula esclusivamente online, mentre per altri la modalità mista con attività laboratoriali in presenza.

L’offerta formativa copre un arco temporale di 3 mesi, da febbraio ad aprile, per un totale di 118 ore.

Per maggiori info: https://www.cuoa.it/ita/formazione/corsi-executive/attuare-il-pnrr-professionalit%C3%A0-e-competenze-per-guidare-il-cambiamento-con-il-pnrr-e-i-programmi-cofinanziati-con-fondi-europei

CUOA Business School

CUOA Business School è la scuola di management di più antica tradizione in Italia, nata a Nordest, e oggi proiettata a livello nazionale.

Si propone nel mercato nazionale e internazionale con attività e percorsi di formazione che rispondono alle nuove sfide professionali e promuovono lo sviluppo di nuovi modelli di business. La sua offerta include: MBA e master,

corsi executive e progetti su misura per le imprese, i professionisti e i manager; formazione e consulenza per l’area banking e finanza; progetti in

collaborazione con Istituzioni estere per l’internazionalizzazione delle imprese; attività per lo sviluppo manageriale delle Pubbliche Amministrazioni; diffusione della cultura del Lean Management in Italia; è centro formazione, affiancamento e ricerca sui temi dell’imprenditorialità, con un particolare focus sulle imprese familiari e sulle famiglie imprenditoriali.

Con oltre 60 anni di esperienza nell’alta formazione per lo sviluppo delle competenze manageriali e imprenditoriali, è oggi aggregatore delle eccellenze formative nazionali, con il progetto CUOA University Network Business School. Sono 16 le Università che hanno aderito come sostenitrici della scuola: tutte e nove le Università del Nordest Italia, a testimonianza del forte legame con il territorio (Libera Università di Bolzano, SISSA di Trieste, Università Ca’ Foscari di Venezia, Università di Padova, Università di Trento, Università di Trieste, Università di Udine, Università di Verona, Università IUAV di Venezia); nel Centro Italia l’Università di Siena e La Sapienza di Roma; nel Nord Ovest del Paese il Politecnico di Torino e l’Università si Milano Statale e nel Sud Italia le Università di Foggia, Bari e di Palermo.

Si tratta di un modello di grande originalità e unico nel panorama italiano.