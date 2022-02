Concorsi, il Comune di Vicenza cerca educatori e insegnanti

Concorsi, il Comune cerca educatori e insegnanti, domande entro il 20 febbraio.

Il Comune cerca educatori degli asili nido e insegnanti della scuola dell’infanzia.

È stato indetto, infatti, il concorso, per titoli, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, pieno o part-time, di educatori negli asili nido comunali (categoria C).

È stato inoltre pubblicato l’avviso di selezione pubblica, per titoli, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato, pieno o parziale, di insegnanti per le scuole dell’infanzia comunali (categoria C).

In entrambi i casi le domande vanno presentate online entro il 20 febbraio.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Vicenza (sezione Pubblicazioni online, concorsi pubblici) alla pagina https://www.comune.vicenza.it/albo3/concorsi.php#a-attivi.