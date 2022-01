Coldiretti Vicenza: ritorna il “Vitamina Day”

Vitamina C piace protagonista nei mercati di Campagna Amica di Vicenza e Malo.

La frutta della salute con gli agrumi, i kiwi e tante altre sorprese per tutta la famiglia. Appuntamento questo fine settimana nei mercati di Campagna Amica.

Per combattere i piccoli malesseri di stagione e tenere alte le difese dell’organismo ritorna il “Vitamina Day”, con appuntamenti dedicati, questo fine settimana, nei mercati di Campagna Amica di Vicenza e Malo, dove sarà possibile scoprire i rimedi naturali della nonna, che non mancano di riscontri oggettivi, contro raffreddore, mal di gola, tosse e febbre e che tradizionalmente costringono a letto moltissimi.

Al mercato coperto di Vicenza, in contra’ Cordenons n. 4, sabato 29 e domenica 30 gennaio, dalle 10 alle 12.30 verrà proposta un’esposizione di agrumi ed altra frutta e verdura di stagione ricchi di vitamina C, con illustrati benefici e consigli su come utilizzarli, con un’attenzione particolare rivolta anche alla bellezza e cura del viso, grazie a preparati per la pelle realizzati, appunto, con gli straordinari prodotti contenenti vitamina C.

Medesimo appuntamento a Malo, al mercato in via Pasubio n. 13 (Cantine Vitevis) sabato 29 gennaio, dalle 10 alle 12.30, dove verrà proposta la stessa esposizione, sempre con l’opportunità di essere affiancati nella spesa con i suggerimenti dei produttori.