Ciambetti: “Tutto è come prima? No tutto è cambiato, perché c’è chi come Salvini ha cercato una soluzione e chi è stato sdegnosamente alla finestra impedendo il rinnovamento di cui il Paese ha bisogno”

“Chi, come me, non è abituato ai riti e ritmi delle aule parlamentari e dei palazzi romani dopo una settimana nella capitale si ritrova a disagio e non vede l’ora di tornare a casa: capisco pertanto lo spaesamento di tanti cittadini davanti a un risultato che solo in apparenza ha lasciato immutato lo scenario” Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto è tra i grandi elettori del presidente della Repubblica: “Bisogna dare atto a Matteo Salvini d’aver tentato di individuare una soluzione allo stallo di un Parlamento che, stando ai sondaggi e non solo a quelli, non rispecchia il sentimento della maggioranza degli italiani: eleggere un presidente che avrebbe dovuto portare a termine questa legislatura, guidare la prossima e gestire la prima fase di quella successiva, con gli attuali equilibri tra partiti che fra pochi mesi avranno pesi diversi da quelli attuali, era una impresa ardua, resa ancora più complicata dai delicatissimi scenari internazionali, pensiamo anche solo a quanto sta accadendo in Ucraina, nonché dagli squilibri della finanza pubblica italiana che oggi rappresenta il terzo debito pubblico al mondo e che quindi ha bisogno di figure di riferimento e garanzie ineccepibili. Interpretata questa settimana con questi presupposti capiamo bene perché molto tentativi, anche nobili, anche con figure di straordinaria rilevanza a livello nazionale, non potevano andare a buon fine o avrebbero avuto margini molto risicati. Alla fine ha prevalso una scelta di stabilità, ma gli equilibri di ieri non ci sono più: sono convinto che questi sette giorni lasceranno il segno anche se il governo, per il bene del Paese, continuerà la sua opera guidando il paese fuori dall’attuale fase della pandemia, affrontando temi strategici, dalla Riforma della Pensioni e della Giustizia, ponendo le basi di nuove politiche per il lavoro con particolare riguardo ai giovani e alle donne. Da parte mia, mi spiace che le forze politiche non abbiano colto l’opportunità di eleggere una donna, che avrebbe rappresentato una discontinuità rispetto al passato dando un segnale chiaro di rinnovamento dell’Italia: penso che l’appuntamento sia solo rimandato e non credo di molto. Chi parla di sconfitta di Salvini – conclude Ciambetti – dice una sciocchezza: Salvini ha cercato di rimettere insieme i cocci di una politica frammentata in migliaia di tessere di un mosaico crollato. Il re è nudo: forse che Letta esce facendo la figura dello statista? E Renzi, che pure ha un intuito politico eccezionale, non ha fallito nel suo sogno di incoronare Casini? C’è chi s’è, come Salvini, si è tirato su le maniche e si è sporcato le mani, cercando una soluzione: c’è chi è stato alla finestra, come certi rivoluzionari in cachemire nei salotti dei lobbisti, e oggi magari pretende di fare sermoni. Per fortuna torno a casa, nel mio Veneto, dove forse siamo persone più semplici ma non per questo ci facciamo raggirare dai bizantinismi di una politica giunta al capolinea e che non ha saputo cogliere l’occasione che le si offriva per inaugurare una nuova stagione”