CCIAA Vicenza: intermediazione immobiliare

GLI STRUMENTI E LE AZIONI PER IL CONTRASTO ALL’ABUSIVISMO DELLA PROFESSIONE

Questo il tema del webinar organizzato dalla Borsa Immobiliare della Camera di Commercio di Vicenza per martedì 8 febbraio. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online

Negli ultimi anni si è costantemente intensificato l’impegno a contrastare l’abusivismo nell’attività di intermediazione immobiliare, grazie anche alla stretta collaborazione tra le Forze dell’Ordine e la Camera di Commercio di Vicenza. Obiettivo comune è la tutela dei consumatori e degli operatori garantendo una concorrenza leale e allo stesso tempo di proteggere acquirenti e venditori dai gravi rischi in cui possono incorrere affidandosi, anche a loro insaputa, a operatori abusivi.

Con l’intento di richiamare l’attenzione degli interessati sugli strumenti e sulle attività di contrato all’abusivismo nell’intermediazione immobiliare, la Borsa Immobiliare della Camera di Commercio di Vicenza organizza, in collaborazione con FIMAA e FIAIP, su questo tema un webinar rivolto a tutti gli operatori del settore, in programma martedì 8 febbraio a partire dalle 11.00.

Il programma prevede una serie di approfondimenti sul ruolo della Borsa Immobiliare di Vicenza come strumento per garantire la trasparenza del mercato; sul funzionamento del portale della Camera di Commercio che consente di verificare, in caso di dubbio, l’iscrizione all’elenco dei mediatori ufficialmente attivi in provincia; sulle regole in vigore per i rapporti di subordinazione e collaborazione all’interno delle agenzie immobiliari; infine sull’azione della Guardia di Finanza a contrasto del fenomeno dell’abusivismo della professione.

Parteciperanno all’incontro, tra gli altri, il Presidente della Camera di Commercio di Vicenza Giorgio Xoccato; Renato Guglielmi, Presidente del Comitato Esecutivo della Borsa Immobiliare di Vicenza; Michele Marchetto, Conservatore del Registro Imprese; Alessandra Bozzoli; responsabile dell’Ufficio SUAP, fascicolo d’impresa, procedure abilitative; Andrea Moglie, Direttore dell’Ispettorato del Lavoro; Andrea Pisano, ispettore dell’Ufficio Processo Vigilanza dell’Ispettorato Territoriale del lavoro di Vicenza; e Cosmo Virgilio, Comandante provinciale della Guardia di Finanza.

La partecipazione al webinar è gratuita, previa iscrizione sul sito della Camera di Commercio di Vicenza.