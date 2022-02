Capitale italiana della cultura 2024, Vicenza supera il primo esame ed entra tra le 10 finaliste

Il sindaco Rucco: “Una splendida notizia a conferma che quando si riesce a fare sistema gli obiettivi si raggiungono; ora tutti al lavoro per l’audizione”

Il segretario generale del Ministero della cultura Salvatore Nastasi ha reso noto l’elenco delle 10 città finaliste per quanto riguarda la candidatura a Capitale italiana della cultura per l’anno 2024, scelte dall’apposita giuria dopo un primo esame dei dossier ricevuti.

Tra queste c’è anche Vicenza che quindi andrà a giocarsi questa opportunità fino alla fine, dopo la prima scrematura delle 23 candidature presentate inizialmente.

“Esprimo grande soddisfazione – fa sapere il sindaco Francesco Rucco – per questa bella notizia che coinvolge non solo la città ma anche la provincia di Vicenza. E’ stato un percorso in condivisione con tutte le realtà del territorio, dalla cultura all’impresa, dallo sport al sociale fino al mondo religioso. E’ la dimostrazione tangibile che quando la città si attiva e riesce a fare sistema non c’è obiettivo troppo difficile da raggiungere. Essere arrivati in finale è un bel traguardo perché la concorrenza era agguerrita. Ora continuiamo a lavorare concentrandoci sull’audizione che rappresenta un altro momento importante per la selezione finale”.

I dieci progetti finalisti, oltre a Vicenza, candidati dagli enti locali, sono Ascoli Piceno, Chioggia (Venezia), Grosseto, Mesagne (Brindisi), Pesaro (Pesaro e Urbino), Sestri Levante con il Tigullio (Genova), Siracusa, Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento (Salerno), Viareggio (Lucca).

Le 10 finaliste presenteranno i propri dossier alla giuria in un’audizione pubblica attraverso un incontro di approfondimento della candidatura della durata massima di 60 minuti per ciascun ente, di cui 30 minuti per la presentazione del progetto e 30 minuti per una sessione di domande effettuate dalla giuria.

Le audizioni si svolgeranno da remoto, in modalità videoconferenza, nei giorni 3 e 4 marzo, secondo un calendario che ha stabilito che Vicenza sarà l’ultima a presentarsi, venerdì 4 marzo dalle 12.45 alle 13.45.

La pubblicità delle audizioni, prevista dal bando, sarà garantita tramite trasmissione in diretta streaming sul canale YouTube del Ministero della cultura.

