Bardiani CSF Faizanè: si prepara per L’Etoile de Bessèges

Concluse le 3 settimane in Spagna, tra training camp e competizioni, parte del team si è trasferito in Francia dove dal 2 al 6 febbraio affronterà le 5 tappe de L’Etoile de Bessèges. 7 gli atleti convocati, con ampio spazio alle ruote veloci. In ammiraglia ci saranno i ds Luca Amoriello e Alessandro Donati.

Si è appena concluso un week-end di buoni risultati per la Bardiani CSF Faizanè. In Turchia Enrico Zanoncello ha infatti conquistato il primo podio stagionale chiudendo in 2° posizione al GP Megasaray, seguito dal giovanissimo compagno Iker Bonillo, 6° alla sua primissima gara da professionista. In Spagna è arrivato il 5° posto al Trofeo Playa de Palma per un altro giovane neo-pro, il classe 1999 Luca Colnaghi, seguito dal suo compagno di squadra Filippo Fiorelli 8°.

Per il #GreenTeam è tuttavia già tempo di rimettersi in viaggio, dal 2 al 6 febbraio la Bardiani CSF Faizanè affronterà le 5 tappe dell’Etoile de Bessèges. 7 gli atleti del team convocati per questo prestigioso appuntamento che vedrà al via 9 formazioni World Tour e altrettanti team Professional per quella che di fatto sarà la prima gara a tappe dell’anno e gara di debutto per molti big.

I DS Luca Amoriello e Alessandro Donati guideranno una formazione ricca di atleti dallo spunto veloce. Al via infatti oltre a Sacha Modolo, ci sarà Enrico Battaglin insieme a Filippo Fiorelli e Luca Colnaghi, entrambi già in evidenza negli arrivi veloci delle gare spagnole. Con loro un atleta sempre pronto ad attaccare anche da lontano come Samuele Zoccarato. Completano la formazione i due giovani classe 1999, Fabio Mazzucco e Alessandro Santaromita.

La gara si svilupperà su 5 tappe, 4 in linea e una cronometro conclusiva.

LA FORMAZIONE:

Sacha Modolo (1987)

Filippo Fiorelli (1994)

Enrico Battaglin (1989)

Luca Colnaghi (1999)

Samuele Zoccarato (1997)

Fabio Mazzucco (1999)

Alessandro Santaromita (1999)

DS: Luca Amoriello, Alessandro Donati.

All images can be used for editorial purpose only. Credits Bardiani – CSF – Faizanè & Sprint Cycling

BARDIANI CSF FAIZANÈ TEAM IS READY FOR ETOLIE DE BESSEGES.

After the 3 weeks in Spain, between training camps and competitions, part of the team moved to France where from 2 to 6 February they will ride the 5 stages of L’Etoile de Bessèges. 7 riders, with big space for the fast wheels. In the teamcar there will be the sports directors Luca Amoriello and Alessandro Donati.

A weekend of good results has just finished for Bardiani CSF Faizanè. In fact, Enrico Zanoncello in Turkey conquered his first podium of the season, finishing in 2nd position at the Megasaray GP, followed by his very young team-mate Iker Bonillo, 6th in his very first race as a pro-rider. In Spain came 5th place at the Playa de Palma Trophy for another young neo-pro, the 1999 class Luca Colnaghi, followed by his teammate Filippo Fiorelli 8th.

From 2nd to 6th February Bardiani CSF Faizanè will face the 5 stages of the Etoile de Bessèges. 7 team riders have been called up for this prestigious event which will see 9 World Tour squad at the start and as many Professional teams for what will in fact be the first stage race of the year and debut race for many big names.

Sports Directors Luca Amoriello and Alessandro Donati will lead a line-up full of fast-riders. In fact, in addition to Sacha Modolo, there will be Enrico Battaglin together with Filippo Fiorelli and Luca Colnaghi, both already in evidence in the some arrivals of the Spanish races. With them a rider always ready to attack even from a distance like Samuele Zoccarato. The line-up is completed by the two young riders born in 1999, Fabio Mazzucco and Alessandro Santaromita.

The race will be developed over 5 stages, 4 road stages and 1 time trial on the last day.

THE LINE-UP:

Sacha Modolo (1987)

Filippo Fiorelli (1994)

Enrico Battaglin (1989)

Luca Colnaghi (1999)

Samuele Zoccarato (1997)

Fabio Mazzucco (1999)

Alessandro Santaromita (1999)

Sports Directors: Luca Amoriello, Alessandro Donati.

