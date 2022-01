Azione Veneto: congressi provinciali

A poco più di due anni dalla fondazione, Azione affronta il suo primo congresso e, da domani, i primi

congressi provinciali anche in Veneto.

In vista del congresso nazionale del prossimo 18 febbraio a Roma, da

giovedì 13 a domenica 16 gennaio si terranno anche in Veneto i primi

congressi provinciali per consolidare un’organizzazione che sia

espressione di due anni di impegno e di sviluppo del partito nel

territorio malgrado le difficoltà sanitarie degli ultimi 24 mesi.

Nella nostra Regione, collegio elettorale di Carlo Calenda, Azione Veneto è

cresciuto con una adesione di iscritti sempre in aumento, 34 gruppi territoriali,

un piano strutturato di sviluppo politico del territorio e molti amministratori locali

attivi. È dunque il momento di consolidare un’organizzazione che possa

affermarsi nel territorio, attraverso lo strumento democratico del congresso, per

affrontare le importanti sfide elettorali che, a partire dalle amministrative a

Padova, Verona e Belluno del 2022, ci attendono nei prossimi 2 anni.

Un congresso che verrà condotto in presenza nel massimo rispetto delle norme

di sicurezza sanitaria, prevedendo in molte province anche la partecipazione

online.

Alle consultazioni si presentano candidati alla segreteria provinciale in lista

unica a Belluno con Andrea De Bortoli, a Padova con Bruno Cacciavillani, a

Rovigo con Roberto Neodo, a Treviso con Vittorio Lago, a Verona con Marco

Wallner e a Vicenza con Marica Dalla Valle.

A Venezia presenti due candidati: Alessandro Coccolo e Antonella Garro.

Decisi anche i delegati che rappresenteranno il Veneto all’assemblea Nazionale

tra i quali spiccano alcuni nomi noti del mondo dell’impresa, delle professioni e

dell’accademia.

Per Padova: Bruno Cacciavillani; Adriana Martini, Stefano Allievi, Michela

Lorenzato;

per Treviso Stefano Soldan, Matilde Munaron, Alberto Baban,

per Venezia Michele Bugliesi, Giulia Tessari, Marco Garbin, Federica Vio;

per Verona: Marco Wallner, Ilaria Milani, Emanuele Cagnes, Anna Ferrari;

per Vicenza: Marica Dalla Valle, Massimo Dal Monte, Carlo Fei;

per Belluno: Marco Masi;

per Rovigo: Franco Coin.

Nelle prossime settimane verrà inoltre eletto il segretario regionale ruolo a cui è

candidato unico il vice-segretario uscente Marco Garbin. Una scelta condivisa

dagli iscritti per dare continuità al percorso di crescita intrapreso in questi mesi.

I congressi provinciali saranno l’occasione di confrontarsi sul programma,

accogliere i contributi degli iscritti alle mozioni che verranno presentate ed

eleggere i componenti dei comitati provinciali.

I congressi si terranno:

Giovedì 13

dalle 18.00 alle 22.00 a Verona al Payanini Center di via San Marco 114.

L’imminente sfida elettorale della città scaligera permetterà al congresso

provinciale di essere anche occasione di dibattito che vedrà la partecipazione di

numerosi ospiti politici esterni, sia appartenenti alla coalizione che sostiene

Damiano Tommasi, come il Segretario Provinciale del PD Facincani o come il

Consigliere Comunale di Traguardi Tommaso Ferrari, sia appartenenti a

movimenti fuori dagli schieramenti, come il Presidente della civica “La Città che

Sale” Alberto Battaglia.

Gli ospiti e i partecipanti avranno modo di confrontarsi con franchezza e

concretezza sulla propria visione della Verona del futuro e sulla propria proposta

politica per realizzarla.

Venerdì 14

dalle 17.00 alle 21.00 a Padova presso il Green Park Energy in Lungargine Rovetta

28.

Sabato 15

Dalle 14.30 alle 17.00 a Belluno in modalità online

dalle 15.00 alle 19.00 a Vicenza al Viest Hotel in via Scarpelli 41

dalle 18.00 alle 22.00 a Treviso Al BHR Hotel in via Postumia Castellana a Quinto di

Treviso

Domenica 16

Dalle 9.00 alle 12.00 a Rovigo nella Sala Gran Guardia presso il Comune in via

Cesare Battisti 8.

Dalle 15.00 alle 22.00 a Venezia Mestre all’Hotel Bologna in via Piave 214.

Il crescente interesse verso il nuovo modo di fare politica fuori dagli schemi

ideologici e basato sulle competenze che Azione propone e che i veneti

dimostrano di condividere con entusiasmo, ha permesso di sviluppare una

consistente presenza nella regione con 34 gruppi locali attivi destinati a crescere

costantemente.

Da troppo tempo il Veneto non ricopre un ruolo incisivo e strategico nella politica

del Paese ed Azione Veneto è impegnata a lanciare iniziative di interesse

generale e territoriale per analizzare, approfondire e proporre soluzioni concrete,

attuabili e sostenibili ai temi irrisolti con cui dobbiamo confrontarci.

Azione Veneto

Per informazioni: veneto@azione.it

www.azioneveneto.it

www.azione.it