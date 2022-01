Aulss 7 Pedemontana-Rosà: comunicato congiunto

Nella sede del centro di Continuità Assistenziale di via Lepanto a Rosà, nella giornata di giovedì 27 gennaio 2022, si sono ritrovati i Medici del Gruppo di Medicina Integrata, il dott. Emanuele Barbierato direttore del Distretto 1 dell’Aulss 7 Pedemontana, la dott.ssa Cristina Velludo, direttore dell’Unità Operativa Complessa Cure Primarie del Distretto 1 dell’Aulss 7 ed il sindaco di Rosà, Paolo Bordignon.

L’incontro, organizzato a distanza di 15 giorni da una precedente riunione, è stato voluto per finalizzare le sinergie con l’obiettivo di migliorare il servizio all’utenza in un periodo difficile e problematico non solo al Centro di Rosà, dettato anche dall’acutizzarsi dell’emergenza sanitaria. Sul tavolo è stata posta la necessità di dare una comune soluzione e le necessarie risposte alle preoccupazioni dell’Utenza con attenzione all’elevato flusso di chiamate spinte spesso dai timori del momento.

Nel report presentato dai vertici del Distretto 1 dell’Azienda sanitaria, nel mese di gennaio 2022 (dal 1° al 26 gennaio 2022 considerando i soli giorni lavorativi esclusi i festivi e prefestivi), al Centro di Rosà sono giunte 58.590 chiamate con una media di 3.850 telefonate in entrata al giorno. Con un veloce confronto tra i mesi di gennaio 2022 e novembre 2021 (quale mese precedente con dati disponibili) i contatti in entrata nel periodo 1-22 novembre sono stati 11.000 contro i 47.000 del periodo 1-22 gennaio 2022 (mese con un maggior numero di giorni festivi e prefestivi).

Analizzando i numeri e le difficoltà del periodo è emersa la volontà di accrescere l’organizzazione interna per migliorare il servizio in un’ottica di maggiore coordinazione, con l’attivazione di nuovi supporti e modalità operative. Alla base rimane la necessità di trovare la collaborazione anche della Cittadinanza in questo periodo emergenziale, in una comune comprensione che la strada intrapresa conduce a migliorare il servizio.