Anthea Vicenza Volley: match casalingo contro Pinerolo

Serie A2 femminile girone B, l’Anthea Vicenza Volley “riassaggia” l’aria dei tre punti in palio: match casalingo contro Pinerolo

Domenica alle 17 al palazzetto dello sport di Vicenza le ragazze di Luca Chiappini – dopo oltre un mese di sosta forzata e tre rinvii per Covid-19 – tornano in campo sfidando l’Eurospin Ford Sara seconda in classifica. La guida al match

In campo. Finalmente. Era lo scorso 26 dicembre quando l’Anthea Vicenza Volley aveva disputato quello che era stato il suo ultimo impegno targato 2021, cedendo nel derby di Montecchio. La storia recente, poi, ha fatto sì che fosse anche l’ultimo disputato, perché il Covid ha costretto le biancorosse a tre rinvii consecutivi. L’emergenza, però, è rientrata e domenica alle 17 al palazzetto dello sport di Vicenza la squadra di Luca Chiappini tornerà in campo sfidando l’Eurospin Ford Sara Pinerolo nella sesta giornata di ritorno del girone B di serie A2 femminile. L’impegno darà il via a un tour de force che poi proseguirà con il recupero di mercoledì a Mondovì prima della trasferta di domenica 6 febbraio a Martignacco.

“Non è mai semplice – spiega coach Chiappini – tornare a giocare dopo oltre un mese di sosta forzata, oltretutto ci attenderà un periodo con 8 partite in 28 giorni. Il Covid ha bussato alla nostra porta probabilmente nel periodo peggiore: ritrovare la condizione atletica, soprattutto con un calendario così, non sarà facile. A mio avviso, il campionato è falsato dalla pandemia e ovviamente questo vale per tutti: non si può fare programmazione, che nel nostro sport è fondamentale. In questo contesto, ogni partita è importantissima e bisogna far punti anche alla luce degli altri risultati: non sarà semplice. Pinerolo? E’ una squadra che ha imposto il proprio gioco con la maggior parte delle squadre. Arriva da una brutta battuta d’arresto contro il Club Italia, una formazione contro cui se non sbaglia è veramente difficile giocarci. Noi scenderemo in campo senza particolari pressioni, iniziando questo cammino che poi ci vedrà giocare mercoledì a Mondovì e successivamente domenica a Martignacco. Cercheremo di dare il massimo unitamente a provare a migliorare la condizione atletica giorno dopo giorno”.

IL 16 IL RECUPERO CONTRO ALBESE – Si completa il mosaico dei recuperi per l’Anthea Vicenza Volley: la sfida della quinta giornata di ritorno contro Tecnoteam Albese Volley Como si disputerà mercoledì 16 febbraio alle 19,30 al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate (Como).

L’AVVERSARIO – La “strana sensazione” di tornare alle gare dopo un lungo periodo di stop forzato a causa del Covid-19 è già stata “assaggiata” da Pinerolo, seppur con un retrogusto amaro con la sconfitta al tie break dello scorso turno patita in casa contro il Club Italia. Nell’occasione, l’Eurospin Ford Sara può avere il rammarico di non aver chiuso i conti sul 2-1 e 17-10 a proprio favore nel quarto set, con le “azzurrine” brave poi a crederci e ribaltare la situazione. Nella metà campo piemontese, non sono bastati i 30 punti dell’opposta Valentina Zago, punto di riferimento per valore ed esperienza che in carriera vanta anche una Coppa di Francia nel 2015. In diagonale con lei c’è Vittoria Prandi, mentre nel reparto di posto quattro spiccano Federica Carletti, Jessica Joly (vincitrice nel 2019 della Coppa Italia di A2) e Silvia Bussoli (che vanta anche una stagione in A1 a Pesaro). Ben assortito anche il reparto centrale con Anna Gray (“regina” di Coppa di A2 nel 2018), Lavinia Zamboni e Yasmina Akrari, autrice di 15 punti contro il Club Italia. A dirigere la seconda linea c’è il libero Ylenia Pericati, mentre in panchina il timone è affidato al tecnico Michele Marchiaro. In classifica, Pinerolo è seconda con 30 punti in 12 partite giocate, a +1 su Montecchio (15 match disputati) e a -2 dalla capolista Talmassons, che però ha giocato un match in più rispetto alle piemontesi.

“A livello programmatico – spiega coach Marchiaro – Vicenza risulta strategica sia come ricerca di un risultato sia come completamento di un percorso finalizzato a un recupero completo di ritmo gara. L’ultima performance è stata resa imperfetta proprio da questo aspetto. I primi verdetti di questo girone di ritorno confermano che tutto va conquistato sul campo senza automatismi di risultato con l’umiltà di rimettere in discussione ogni gerarchia. E’ un piccolo sforzo che ci può dare tanto in termini di crescita mentale. Il lavoro di questa settimana è stato tecnico, inevitabilmente incentrato sul breve termine. Abbiamo lavorato bene ma ci sono alcune situazioni che solo gli avversari ci possono sfidare a migliorare. Penso che Vicenza con la loro solidità sul cambiopalla sia una sfida molto stimolante anche per questo”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Anthea Vicenza Volley ed Eurospin Ford Sara Pinerolo saranno il primo arbitro Martin Polenta e il secondo arbitro Antonio Licchelli.

ALL’ANDATA FINI’… – Nella sfida dello scorso 7 novembre, Pinerolo si impose 3-0. Questo il tabellino dell’incontro.

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO-ANTHEA VICENZA VOLLEY 3-0

(25-19, 25-13, 25-20)

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO: Prandi 3, Carletti 11, Zamboni 4, Zago 13, Joly 7, Gray 11, Pericati (L), Pecorari, Bussoli, Faure. N.e.: Midriano, Tosini (L), Akrari. All.: Marchiaro

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Piacentini 6, Lodi 5, Rossini 6, Cheli 9, Eze 2, Pavicic 7, Norgini (L) 1, Nardelli, Caimi. N.e.: Errichiello, Furlan (L), Pegoraro, Fiore. All.: Chiappini L.

ARBITRI: Clemente e Laghi

NOTE: Durata set: 23’, 21, 24’ per un totale di 1 ora e 8 minuti di gioco

Eurospin Ford Sara Pinerolo: battute sbagliate 11, ace 2, ricezione positiva 44% (perfetta 26%), attacco 38%, muri 12, errori 16

Anthea Vicenza: battute sbagliate 11, ace 3, ricezione positiva 53% (perfetta 32%), attacco 29%, muri 5, errori 26.

IL TURNO – Questo il programma della sesta giornata di ritorno del girone B di serie A2 femminile (domenica ore 17 salvo variazioni indicate):

Anthea Vicenza Volley-Eurospin Ford Sara Pinerolo

Cda Talmassons-Ranieri International Soverato

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania-Itas Ceccarelli Group Martignacco (ore 15,30)

Egea Pvt Modica-Tecnoteam Albese Volley Como (sabato ore 15,30)

Club Italia Crai-Lpm Bam Mondovì (sabato ore 16)

Riposa: Ipag Sorelle Ramonda Montecchio.

LA CLASSIFICA – Cda Talmassons 32, Eurospin Ford Sara Pinerolo 30, Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 29, Lpm Bam Mondovì 26, Ranieri International Soverato 20, Tecnoteam Albese Volley Como 19, Itas Ceccarelli Group Martignacco 17, Club Italia Crai, Anthea Vicenza Volley 13, Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 5, Egea Pvt Modica 3.

BIGLIETTI – I biglietti per la partita Anthea Vicenza Volley-Eurospin Ford Sara Pinerolo avranno un costo di 10 euro (intero) e di 5 euro per il ridotto riservato ai giovani dai 12 ai 18 anni, mentre per diversamente abili e un accompagnatore l’ingresso è gratuito. Per informazioni e prenotazioni è possibile mandare un messaggio Whats App o inviare un sms al numero 338 8583870 (fino alle 13 di domenica). La biglietteria del palazzetto dello sport di Vicenza aprirà domenica alle 16 per il ritiro dei biglietti prenotati e per la vendita dei tagliandi eventualmente rimasti a disposizione. Si ricorda che per l’accesso al palazzetto sono obbligatori il Super Green Pass (dai 13 anni in su) e la mascherina FFP2 sempre indossata all’interno, oltre a rispettare il divieto di consumo di cibi e bevande all’interno del palazzetto.

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di Volleyball World (link https://www.youtube.com/watch?v=N2U78lBAWrs ) con la telecronaca di Gianni Poggi e Mariella Cavallaro.

Nella foto TheronMedia, l’Anthea Vicenza Volley in campo nel match d’andata contro Pinerolo

www.volley-vicenza.it