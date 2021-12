Zampognari, artigiani e artisti molisani a Vicenza sabato 18 e domenica 19 dicembre

Sabato 18 e domenica 19 dicembre il Natale vicentino si arricchisce di una proposta totalmente inedita per la città: la visita di zampognari, artigiani e artisti molisani di Isernia e in particolare del Comune di Scapoli, dove ha sede il Museo internazionale della zampogna e l’annuale Festival Internazionale della zampogna. Inoltre ci sarà l’opportunità di ascoltare la “Sinfonia Ensemble” di Christian Di Fiore che si esibirà alla zampogna moderna.

L’iniziativa, organizzata dall’assessorato alla cultura, è in programma in vari luoghi: nel pomeriggio di sabato 18 dicembre dalle 15.30 alle 19.30 in Loggia del Capitaniato, al Museo civico di Palazzo Chiericati, in corso Palladio, nella chiesa di Santa Corona e nei pressi della Torre campanaria del Duomo. Domenica 18 dicembre, dalle 10.30 alle 17, gli eventi si svolgeranno nel cortile di Palazzo Trissino.

Sabato 18 dicembre

Sabato 18 dicembre alle 15.30 in Loggia del Capitaniato l’evento (patrocinato dalla Regione Molise) verrà presentato ufficialmente alla presenza dell’assessore alla cultura del Comune di Vicenza, Simona Siotto e dell’assessore alla cultura del Comune di Scapoli (Isernia), Stefano Izzi.

Successivamente, dalle 16, si potrà assistere a brevi rappresentazioni teatrali della compagnia Cast di Isernia, guidata dallo scrittore e regista Giovanni Gazzanni, con gli zampognari che si esibiranno anche lungo corso Palladio.

Sempre in Loggia del Capitaniato si potranno vedere le merlettaie al lavoro con il tombolo; inoltre saranno esposte alcune zampogne provenienti dal Museo della zampogna di Scampoli e alcune campane di Agnone.

Inoltre verranno esposti e messi in vendita prodotti tipici del territorio di Isernia.

Alle 16, nel salone d’onore del Museo civico di Palazzo Chiericati, la zampogna moderna sarà protagonista del concerto del gruppo musicale “Sinfonia Ensemble” di Christian Di Fiore. Ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili, con green pass rafforzato.

Alle 17 nei pressi del Presepe della Torre campanaria del Duomo si potrà assistere alla “Novena di Natale” con gli zampognari.

Inoltre la messa delle 17.30 nella chiesa di Santa Corona sarà accompagnata, oltre che dall’organo, dalla musica della zampogna.

La giornata di sabato si chiuderà alle 19.30 in Loggia del Capitaniato con l’esibizione del gruppo musicale “Sinfonia Ensemble” di Christian Di Fiore.

Domenica 19 dicembre

Domenica 19 dicembre dalle 11 alle 17 nel cortile di Palazzo Trissino saranno proposte brevi rappresentazioni teatrali della compagnia Cast di Isernia con la presenza degli zampognari e delle merlettaie al lavoro con il tombolo. Verrà inoltre riproposta l’esposizione delle zampogne del Museo della Zampogna, delle campane di Agnone e verranno anche esposti e messi in vendita alcuni prodotti tipici del territorio di Isernia.