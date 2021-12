Vicenza: la prima edizione della Fiera Prenatalizia in viale Roma e piazzale De Gasperi

Dal 17 al 19 dicembre il tradizionale mercato non sarà più in piazza dei Signori. Il presidente Martino Forte (Fiva-Confcommercio Vicenza): “Attendiamo qui i tanti appassionati dell’evento”

Per oltre quarant’anni è stato uno degli appuntamenti fissi natalizi delle principali piazze del centro storico e in particolare di piazza dei Signori. Ora si cambia e la Fiera prenatalizia di Vicenza, il grande mercato ambulante dedicato allo shopping delle festività, si terrà fuori dalle mura cittadine, in viale Roma e in piazzale De Gasperi. Una svolta epocale per uno degli eventi che, da generazioni, vede i vicentini passeggiare tra i banchi alla ricerca degli ultimi “pensieri” da mettere sotto l’albero.

A partire da venerdì 17 e poi ancora sabato 18 (in entrambe i giorni con orario 9.00 – 20.00) e domenica 19 dicembre 2021 (con orario 9.00 – 19.00), dunque, la Fiera prenatalizia cambia sede, ma di certo non cambia la sua identità, perché gli operatori presenti saranno sempre numerosi, ben 45, suddivisi fra le seguenti merceologie: 10 posteggi destinati al settore alimentare con o senza cottura; 5 al settore dell’artigianato; 2 ai produttori agricoli (in particolare prodotti dell’alveare e piante); 5 alla vendita di articoli dimostrativi e i rimanenti dedicati al settore non alimentare. “Diamo appuntamento questo weekend ai tanti appassionati del mercato prenatalizio invitandoli a non mancare – afferma Martino Forte, presidente della Fiva Confcommercio di Vicenza, la categoria degli operatori ambulanti -. Uscire dal cuore della città è una sfida per tutti questi operatori e l’auspicio è che i cittadini apprezzino anche i vantaggi di questa nuova location, vicina al grande parcheggio di viale Verdi e alla stazione, oltre che ben servita dai mezzi pubblici. Di certo – conclude il presidente di Fiva Vicenza – l’atmosfera suggestiva che ha sempre caratterizzato questo mercato non mancherà anche nei nuovi spazi e il nostro auspicio è che nasca da quest’anno una nuova tradizione: quella di passare per la Fiera prenatalizia prima di avviarsi nelle vie dello shopping cittadino”.