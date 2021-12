Vicenza: il percorso dell’antiquariato da Campo Marzo a piazza dei Signori

Non ho l’età domenica 12 dicembre: a Vicenza il percorso dell’antiquariato da Campo Marzo a piazza dei Signori

Domenica 12 dicembre, dalle 8 alle 17, torna il mercato dell’antiquariato, del vintage e del collezionismo “Non ho l’età” in viale Roma, lungo Campo Marzo, e poi in centro storico quindi in piazza dei Signori, contra’ Garibaldi, piazza Duomo, piazza Castello, piazzale De Gasperi.

E’ organizzato dall’associazione “Non ho l’età” in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive del Comune di Vicenza.

“Domenica prossima sarà una giornata tra arte cultura e commercio impreziosita dal mercatino dell’antiquariato che partirà da viale Roma per poi svilupparsi in tutto il centro storico – spiega l’assessore alle attività produttive e al turismo Silvio Giovine -. Continua la sinergia con il Museo diocesano che sta portando tantissimi visitatori ad apprezzare l’area archeologica sotto la Cattedrale e con gli alpini che saranno di supporto alla Lilt per sostenere anche l’attività di ricerca”.

Durante la giornata di domenica 12 novembre in viale Roma, il pubblico troverà anche una piacevole area ristoro e la manifestazione A.A.A. – Arte Arredo Allestimenti dedicata all’artigianato e al remake.

Inoltre, in viale Roma sarà presente lo stand della Lilt, con il supporto dell’Associazione Nazionale Alpini – sezione di Vicenza, dove si potrà sostenere l’attività di ricerca e, con una donazione, si potrà ritirare la stella di mandorlato.

In occasione del Mercato dell’antiquariato, viene riproposta la visita all’area archeologica sotto la Cattedrale di Vicenza. I turni saranno due, con partenza dal Museo Diocesano alle 15.30 e alle 17. La visita, condotta da un archeologo, dura circa un’ora e prevede un biglietto di ingresso di euro 8.

E’ necessario esibire il green pass e prenotare allo 0444226400 o via mail a museo@vicenza.chiesacattolica.it

In caso di maltempo il Mercato dell’antiquariato verrà annullato; la visita all’area archeologica si svolgerà con qualsiasi tempo.

Domenica 12 dicembre viale Roma rimarrà chiusa al traffico da piazzale della stazione a viale Verdi dalle 6 alle 19 e comunque fino alla conclusione del Mercato dell’antiquariato.

Per tutte le info www.antiquariatovicenza.it, info@antiquariatovicenza.it, 3496410654