Viacqua presenta il nuovo portale web più vicino agli utenti

Restyling soft anche per il logotipo aziendale. Castaman: nodo centrale dei nostri contenuti

Debutta oggi il nuovo portale web di Viacqua, società che cura il ciclo idrico integrato in 68 comuni vicentini. Il design aggiornato del sito è stato presentato in anteprima la scorsa settimana in occasione dell’Assemblea dei Soci.

Punto nodale per la comunicazione dell’azienda, il nuovo sito è frutto di un’attenta analisi dei principali player del settore, sia in Italia che all’estero, in termini estetici, ma soprattutto di navigabilità e facilità di reperimento delle principali informazioni.

“Il sito web è sempre più il punto di atterraggio della maggior parte delle ricerche da parte degli utenti – spiega il Presidente di Viacqua, Giuseppe Castaman – e a loro vogliamo rivolgere un servizio della massima qualità. Icone e immagini guidano la facile individuazione delle risposte ai principali quesiti in termini di tariffe, contratti e contatori, con contatti e servizio clienti ben visibili fin dalla home page. Abbiamo poi voluto portare in maggiore evidenza le news con cui raccontiamo il lavoro quotidiano che la Società compie per portare acqua potabile a oltre 550.000 vicentini, curando oltre 2.600 km di reti fognarie e 131 impianti di depurazione per un ciclo idrico integrato in linea con i migliori standard ambientali e qualitativi su scala nazionale ed europea.”

Una sezione dedicata viene poi riservata alle proposte di educazione ambientale rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, impegno in cui Viacqua crede ed investe da sempre per far conoscere il proprio operato, ma soprattutto per insegnare le buone prassi quotidiana nella gestione dell’acqua.

Nella sua nuova veste, inoltre, il portale è stato ulteriormente ottimizzato per la navigazione da smartphone, vista la sempre più ampia fetta di popolazione che sceglie ogni giorno questo device per accedere ad una moltitudine di contenuti e servizi.

Ai Soci, infine, è stato presentato anche il restyling soft del logotipo aziendale per una migliore declinazione sui diversi supporti in cui viene utilizzato. Il riquadro blu che conteneva il nome della Società fa così posto ad un logo in positivo in cui si confermano le tre ondine che sormontano la scritta “Viacqua”.