Venturini (Forza Italia): crediti agli universitari che fanno sport

Crediti sportivi per studenti e studentesse che riescono a praticare sport mantenendo anche una media voto universitaria soddisfacente. La proposta è contenuta in una mozione che Forza Italia ha presentato in consiglio regionale.

“Riteniamo che gli studenti universitari rappresentino un valore aggiunto per la Regione – dice la capogruppo Elisa Venturini – e come tale sono da valorizzare, quali fruitori dei vari servizi messi a disposizione in specie dalle aziende regionali per il diritto allo studio universitario (ESU);

Nella Regione Veneto sono presenti ben quattro Università pubbliche con un bacino d’utenza complessivo di oltre 111.000 iscritti ai vari corsi di laurea nell’anno accademico 2020-2021; l’eccellenza degli istituti universitari presenti in Veneto è un richiamo per molti giovani che si orientano verso le facoltà dei nostri atenei e si spostano da altre regioni verso la Regione Veneto.

Ecco che per incentivare il dritto allo studio universitario abbiamo ritenuto opportuno proporre, in aggiunta ai crediti formativi già previsti in relazione al cursus honorum degli studenti, altri ulteriori crediti bonus da poter utilizzare per raggiungere il livello di merito minimo richiesto per accedere ai benefici dell’anno al quale lo studente è iscritto prevedendo che tali bonus siano riconosciuti in relazione ai meriti sportivi accumulati sia a livello agonistico che dilettantistico.

Chiediamo quindi alla Giunta di avviare idonee iniziative, coinvolgendo le Università e l’ESU, per individuare possibili forme di agevolazione per gli studenti universitari che svolgono attività sportiva quali l’introduzione di crediti “bonus”, aggiuntivi rispetto ai crediti formativi (CFU), in relazione all’attività sportiva esercitata sia a livello agonistico che dilettantistico e correlata al mantenimento di una media universitaria, alla regolare conclusione del corso di studi, non inferiore ai venticinque trentesimi, sia essa laurea e/o laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, riconoscendone così il merito ed il sacrificio”.

Lo ha dichiarato Elisa Venturini, Capogruppo Forza Italia in Consiglio Regionale