Veneto Segreto: apre i sotteranei e il cucinone del Castello di Thiene

L’Associazione propone idee di percorsi ed itinerari che hanno l’obiettivo di scoprire quei luoghi del Veneto che, spesso sconosciuti, rimangono esclusi dal grande circuito turistico ma che sono invece, un grande patrimonio della nostra Regione per la loro storia, arte e cultura, in cui la Storia ha lasciato un segno indelebile, un patrimonio la cui salvaguardia dipende dalla sensibilità che abbiamo il dovere di sviluppare e far crescere.

Il nostro obiettivo quindi, è quello di rendere visibili e manifesti, luoghi spesso dimenticati e poco noti che svelano storia e tradizioni millenarie, miti dimenticati e leggende fantastiche.

Le nostre proposte sono rivolte non solo ad un pubblico adulto ma anche a bambini e ragazzi e quindi anche a nuclei familiari. È nostra ferma convinzione che la storia , l’arte e l’archeologia possano essere fruite con piacere da tutti.