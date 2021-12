Valdagno: Tennis, due delibere di Giunta per la promozione dello sport in città

Sostegno ai due centri cittadini e accesso agevolato anche ai non soci

In quest’ultima parte dell’anno, tempo di rinnovo per diverse convenzioni, il Comune di Valdagno ha approvato due delibere in successione per supportare la pratica sportiva, ed in particolare quella legata al tennis.

In città sono due i centri che offrono la possibilità di svolgere questa disciplina e sono rispettivamente in gestione alla A.S.D. Meeting Club (impianto di Via Cornetto, di proprietà privata) e all’A.S.D. Tennis Club Valdagno (impianto di Via Mons. Barbieri di proprietà pubblica).

Con la prima delibera sono state aggiornate le tariffe per l’accesso ai campi di tennis curati dal Tennis Club Valdagno che sta completando i lavori di copertura anche per il terzo campo di gioco.

Gli introiti derivanti dalle quote di utilizzo rimarranno al gestore a copertura progressiva degli investimenti operati sulla struttura.

Due saranno le fasce di accesso all’impianto, una estiva (dal 01/05 al 30/09) e una invernale (dal 01/10 al 30/04), con costi differenziati tra soci e non soci come nello schema riportato qui sotto.

Spostandosi in Via Cornetto, invece, l’impianto è andato incontro ad alcuni interventi di miglioria con l’allestimento di due nuovi campi per la pratica del padel, disciplina di derivazione tennistica molto in voga nell’ultimo periodo.

Con una trattativa tra Comune e gestore, la A.S.D. Meeting Club, è stata aggiornata la convenzione, già attiva dallo scorso anno, riproponendo la possibilità di utilizzo degli impianti anche per i non soci, inclusi la piscina scoperta, i campi di tennis e i nuovi campi da padel. Per supportare la pratica sportiva in favore in particolare di giovani e over65, con il gestore si è definita, per le categorie di cui sopra, la possibilità di accesso agli impianti senza versamento della quota associativa. Alla luce di queste agevolazioni e considerando la mancanza o la poca disponibilità di impianti per la pratica del padel e del calcetto, il Comune ha stabilito il riconoscimento di un contributo di 3.000 euro a fronte della disponibilità dimostrata per la promozione sportiva di queste attività.

“Siamo felici di poter assicurare anche questa forma di supporto al mondo sportivo valdagnese – spiega il Consigliere con delega allo sport, Franco Visonà – con i due centri tennis valdagnesi è in corso da anni una stretta collaborazione che guarda alla miglioria degli impianti in uso e ad una sempre maggiore apertura al pubblico di appassionati non soci. Due sono le fasce d’età a cui abbiamo chiesto di rivolgere un particolare interesse: i giovani e gli over65. Intendiamo lavorare da un lato per la promozione della pratica sportiva come forma di crescita personale verso uno stile di vita sano delle giovani generazioni, dall’altro assicurare proposte concrete per una fascia di popolazione sempre più ampia, come quella che si affaccia alla terza età a cui assicurare la possibilità di un invecchiamento attivo e non solo forme assistenziali in caso di bisogno.”

Ecco le tariffe di acceso ai vari impianti:

Tennis Club Valdagno

Orario estivo 01/05-30/09

Singolo 1 ora 6,00 euro (soci) – 12,00 euro (non soci)

Singolo 1 ora e mezza 9,00 euro (soci) – 18,00 euro (non soci)

Doppio 1 ora 4,00 euro (soci) – 8,00 euro (non soci)

Doppio 1 ora e mezza 6,00 euro (soci) – 12,00 euro (non soci)

Doppio 2 ore 8,00 euro (soci) – 16,00 euro (non soci)

Orario invernale 01/10-30/04

Singolo 1 ora 8,00 euro (soci) – 12,00 euro (non soci)

Singolo 1 ora e mezza 12,00 euro (soci) – 18,00 euro (non soci)

Doppio 1 ora 5,00 euro (soci) – 8,00 euro (non soci)

Doppio 1 ora e mezza 8,00 euro (soci) – 12,00 euro (non soci)

Doppio 2 ore 10,00 euro (soci) – 16,00 euro (non soci)

Quota oraria U18 5,00 euro

Quota oraria allievo iscritto alla scuola tennis 5,00 euro

Quota oraria familiare allievo iscritto alla scuola tennis (solo per gioco con l’allievo) 5,00 euro

Meeting Club

Quota utilizzo campi da tennis 10,00 euro/partita – 12,00 euro per campo coperto e riscaldamento

Quota utilizzo campi da calcetto 30,00 euro/partita – 40,00 euro per campo coperto e riscaldamento

Quota associativa annuale per utilizzo campi da padel 50,00 euro (consente l’utilizzo anche dei locali bar e spogliatoi)

Quota utilizzo campi da padel (1 ora) 9,00 euro (non soci) – 6,00 euro (soci)

Quota utilizzo campi da padel (1 ora e mezza) 13,50 euro (non soci) – 9,00 euro (soci)

L’utilizzo è consentito su prenotazione e include l’acceso a spogliatoi e docce

Quota utilizzo piscina scoperta (max 20 persone al giorno, suddivise in 3 accessi della durata massima di 3 ore e su prenotazione) 5,00 euro