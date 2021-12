Un nuovo murale colora Schio.

È SCLEDUM CULTURAE, NEL RETRO DI PALAZZO FOGAZZARO

Si chiama Scledum Culturae ed è l’ultimo murale realizzato in città – nel muro adiacente al retro di Palazzo Fogazzaro – dall’artista Shife V.H.Ro. Delle dimensioni di 17 metri per 2,80 è un’opera che si ispira al Manifesto del Teatro del pittore ceco Alphonse Mucha, uno dei massimi esponenti dello stile Liberty.

Il murale, creato con la tecnica dello stencil, è un’allegoria di ciò che ha vissuto il mondo della cultura negli ultimi tempi: una giovane donna è adagiata, in attesa, su di una lapide dove è riportata la dicitura Scledum Culturae ad indicare il tempo di chiusura dei teatri. La giovane non è assopita, ma desta e protende la mano verso una maschera da Fabula Praetexta, simbolo per eccellenza del teatro antico.

«Il suo gesto vuole risvegliare le arti, finalmente in presenza, in primis la cultura ed il teatro – precisa Shife V.H.Ro -. Alla giovane fanno da cornice due giovani rami, carichi di foglie e ghiande come simbolo di rinascita. Le foglie e i rami di quercia rimandano al termine latino medievale di Schio, Scledum. Ci tengo a ringraziare particolarmente Dyaloghi (spin off dell’Università di Padova) che ha reso possibile la realizzazione di quest’opera e l’assessorato alla cultura del Comune per la disponibilità e la fiducia».

«Il murale, infatti, rientra in uno dei progetti selezionati dal bando cultura 2020-2021 – spiega l’assessore Barbara Corzato -. Di questo progetto fa parte anche il seminario dedicato alla street art che abbiamo organizzato a metà dicembre al Faber Box. Come abbiamo già sottolineato più volte siamo convinti che la street art sia una forma artistica di alto valore che permette di dare risalto e decoro alla città. Tema e luogo dell’opera di Shife sono strettamente legati: con questo murale, a pochi passi dal simbolo per eccellenza della cultura scledense, abbiamo voluto trasmettere un messaggio di speranza e rinascita. Grazie alla sua poetica, appunto, la street art è in grado di stimolare riflessioni ed emozioni sul presente e sul futuro».