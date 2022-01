ULSS 7: la dott.ssa Alessandra Corò è il nuovo Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

Dal 1 gennaio la dott.ssa Alessandra Corò sarà il nuovo Direttore dei Servizi Socio-Sanitari. È stata nominata dal Direttore Generale Carlo Bramezza in sostituzione del dott. Pierangelo Spano, che come noto è stato nominato alla guida della Direzione dei Servizi Sociali della Regione Veneto.

Dopo la laurea in Pedagogia presso l’Università degli Studi di Padova, la dott.ssa Corò ha conseguito due specializzazioni, in Direzione dei Servizi Sociali e in Ecologia Umana, frequentando successivamente anche il corso di formazione per Direttori di Aziende Sanitarie organizzato dal CUOA e due corsi di formazione organizzati dalla Regione del Veneto per Direzioni Generali e per Direttori di Distretto.

Dopo una prima esperienza professionale nell’ex ULSS 3 Bassano del Grappa, ha maturato una significativa esperienza nell’ambito dei servizi territoriali e delle politiche sociali, con incarichi presso la Regione del Veneto, il Comune di Vicenza e l’ex ULSS 13 Mirano e Dolo.

Dal 2013 è tornata a lavorare presso l’ex ULSS 3 in qualità di Direttore del Distretto Socio-Sanitario e quindi come Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale.

Con la creazione dell’ULSS 7 Pedemontana ha assunto l’incarico di Direttore del Distretto Alto Vicentino e Direttore della Funzione Territoriale, ricoprendo ad interim anche il ruolo di Direttore del Distretto di Bassano del Grappa dal mese di aprile di quest’anno.

«Per le sue esperienze, la dott.ssa Corò conosce profondamente la realtà del nostro territorio, non solo quella del Distretto Alto Vicentino ma anche quella del Distretto di Bassano – commenta il Direttore Generale Carlo Bramezza -. In questi anni ha dimostrato una grande sensibilità per le dinamiche spesso complesse che riguardano i servizi territoriali e sono certo che come Direttore dei Servizi Socio-Sanitari saprà gestire al meglio le tante sfide che oggi la nostra sanità è chiamata ad affrontare in questo ambito, a partire da un’integrazione sempre più stretta rispetto alle strutture ospedaliere al fine di garantire ai cittadini la necessaria continuità assistenziale».

Una nomina all’insegna della continuità, dunque, come sottolinea la stessa dott.ssa Corò: «Conoscendo già bene il nostro territorio, potrò proseguire il lavoro iniziato dal dott. Spano, con il quale ho lavorato in sinergia in questi mesi per una serie di importanti progetti. La mia prima esperienza nell’ex ULSS 3 risale al 1985 e grazie al bagaglio di esperienza che ho costruito in questi anni sono felice di avere ancora una volta l’opportunità di contribuire alla crescita di questo territorio in un momento storico in cui proprio i servizi territoriali stanno assumendo un’importanza crescente nell’ambito delle politiche e dei servizi sanitari».