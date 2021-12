Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Vicenza: esportazioni manifatturiere vicentine

I dati delle esportazioni manifatturiere vicentine nei primi nove mesi del 2021

registrano un recupero assestandosi ai livelli pre pandemia: +8% rispetto al 2019.

E nonostante l’escalation dei prezzi alla produzione si toccano i 14.582 milioni di euro

Tempo di bilanci per l’export delle imprese artigiane del vicentino. A fotografare la situazione è la consueta analisi dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Vicenza. Ne emerge che nei primi nove mesi del 2021 le esportazioni manifatturiere ammontano a 14.582 milioni di euro, di fatto in netto recupero rispetto alle perdite registrate nel 2020 a seguito della crisi sanitaria. Preso a paragone il periodo gennaio-settembre 2019, considerato che lo scorso anno nello stesso lasso di tempo l’emergenza sanitaria era al suo apice, nel vicentino nei primi nove mesi del 2021 si registra una crescita dell’8% delle esportazioni vicentine, superiore alla variazione regionale che si è fermata a +5,9%. I dati dicono poi che i settori a maggior concentrazione di micro e piccole imprese registrano una crescita più contenuta, ma sempre positiva, del totale manifatturiero, pari a +5,2% rispetto al periodo pre pandemia. A fare da freno è il settore Moda, in particolare Articoli di Abbigliamento e Prodotti tessili che rispetto ai primi nove mesi del 2019 registrano una contrazione rispettivamente del -6,4% e -13,7%. Si distinguono, invece, i Prodotti in pelle e simili che recuperano i livelli pre-crisi registrando una crescita delle esportazioni pari a +2,7% rispetto al periodo gennaio-settembre 2019, in contrapposizione anche al trend regionale che segna un -2,5%. Rispetto al 2020 però il settore registra un rimbalzo positivo, pur senza toccare i numeri del 2019, con un apprezzabile trend positivo del +7,2% degli Articoli di Abbigliamento e +17,2% dei Prodotti Tessili.

Al netto del settore Moda, le esportazioni dei comparti a maggior concentrazione di MPI crescono comunque del 13,7% rispetto al periodo pre pandemia. Ad essere apprezzati sono in particolare i prodotti alimentari vicentini che segnano un incremento delle esportazioni pari a +15,4% rispetto al 2019. In generale, poi, nei primi nove mesi del 2021 le maggiori crescite si osservano per le esportazioni di Computer e prodotti di elettronica e ottica (+39,2% rispetto a gennaio-settembre 2019), Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (+24,7%), Apparecchiature elettriche e non elettriche per uso domestico (+24,1%), Legno e prodotti in legno e sughero (+23,7) e Prodotti chimici (+21,0%).

Quanto ai principali mercati di destinazione, i recuperi più consistenti dei livelli pre pandemia si osservano in Russia dove le esportazioni vicentine crescono del 18,9% rispetto a gennaio-settembre 2019, in Polonia (+17,5%), in Austria (+16,2%), in Svizzera (+15,7%), in Belgio (+15,4%) e in Germania (+14,8%). Livelli più bassi rispetto ai primi nove mesi del 2019 invece registrano per le esportazioni verso Repubblica Ceca che segnano un calo del 7,0%, Regno Unito (-4,9%), Spagna (-1,5%) e Romania (-0,6%).

L’analisi prende anche in considerazione la problematica dei prezzi delle materie prime, una variante che ha influito, e influisce, non poco anche sull’attività delle imprese artigiane. Nonostante l’escalation dei prezzi alla produzione, che mediamente nel settore manifatturiero sono cresciuti del 3,1% nei primi nove mesi del 2021, le esportazioni manifatturiere vicentine mostrano comunque una ripresa registrando una crescita in volumi pari a +4,4% rispetto a gennaio-settembre 2019.

Restano comunque alcuni settori maggiormente colpiti dall’aumento dei prezzi delle materie prime come i Prodotti della metallurgia con un indice dei prezzi alla produzione cresciuti del 20,0% rispetto ai primi nove mesi del 2019; i Prodotti delle altre industrie manifatturiere costituito dal 91,6% dal settore orafo (+6,7% dell’indice dei prezzi) e Computer e prodotti di elettronica e ottica con un aumento dell’indice dei prezzi del 6,2% rispetto a gennaio-settembre 2019.

“Le imprese artigiane confermano la loro vocazione alle esportazioni mantenendo Vicenza terza provincia italiana per l’export. Il 2021 è stato segnato da una ripresa vivace segno che le aziende durante lo stop del 2020 hanno impegnato tempo e risorse a programmare il dopo pandemia. Purtroppo però non siamo ancora fuori dell’emergenza sanitaria e le novità sui contagi di questi giorni vanno monitorate con attenzione – commenta il presidente di Confartigianato Vicenza, Gianluca Cavion-. Il nostro impegno, come Associazione, rimane quello di accompagnare le imprese a cogliere le opportunità che si presentano: dagli incentivi al consolidamento delle posizioni nei mercati abituali e non, anche attraverso nuovi canali di vendita.

Altro fronte che ci vede impegnati è quello della formazione per ridurre la forbice tra domanda e offerta di lavoro. Non va dimenticata poi l’attenzione verso problemi quali il caro materie prime e il caro bollette che incidono non poco sulla ripresa, e la programmazione, della produzione. Al proposito va rilevato il dato positivo del volume export che si attesta su valori di crescita (+4,4%) e questo nonostante proprio prezzo e la disponibilità delle materie prime siano fattori che incidono fortemente sulla marginalità delle imprese fino ad arrivare, in alcuni casi, a non permettere di intercettare la totalità degli ordini”.

“Ci aspettano quindi nuove sfide che dobbiamo affrontare con responsabilità, ma ci attendono anche nuove opportunità come quelle del Pnrr. Sulla progettualità del Piano le nostre priorità, e così le nostre proposte, sono chiare e concrete. Questo considerato l’impatto, diretto o indiretto, che il Piano avrà sulle PMI”, conclude Cavion.

Esportazioni manifatturiere di Vicenza nei primi 9 mesi del 2021

Nei primi nove mesi del 2021, le esportazioni manifatturiere di Vicenza recuperano i livelli pre-emergenza sanitaria registrando un +8,0% rispetto allo stesso periodo del 2019. I settori a maggior concentrazione di micro e piccole imprese mostrano un incremento più contenuto pari a +5,2%, a causa delle difficoltà del settore Moda (-1,8%). Particolare dinamismo si rileva per le esportazioni di Legno e prodotti in legno e sughero (+23,7%), Mobili (+12,6%), Prodotti delle altre industrie manifatturiere (+16,7%) e Prodotti alimentari (+15,4%).

Nonostante l’escalation dei prezzi alla produzione, che mediamente nel settore manifatturiero sono cresciuti del 3,1% nei primi nove mesi del 2021, le esportazioni manifatturiere vicentine mostrano comunque una ripresa registrando una crescita in volumi pari a +4,4% rispetto a gennaio-settembre 2019.

Nei primi 9 mesi del 2021 le esportazioni manifatturiere vicentine ammontano a 14.582 milioni di euro, recuperando le perdite registrate nel 2020 a seguito della crisi sanitaria: infatti, rispetto al periodo gennaio-settembre 2019 si registra una crescita dell’8,0%, superiore alla variazione regionale che si è fermata a +5,9%.

Dinamica delle esportazioni manifatturiere nelle province venete nei primi 9 mesi del 2021 gennaio-settembre 2019, 2020 e 2021; valori in milioni di euro; variazioni assolute e percentuali province Export

gen.-set. 2019 Export

gen.-set. 2020 Export

gen.-set. 2021 inc. % var. ass.

gen.-set. 2021 su

gen.-set. 2020 var. %

gen.-set. 2021 su

gen.-set. 2020 var. %

gen.-set. 2021 su

gen.-set. 2019 Belluno 3.073 2.272 3.094 6,2 821 36,1 0,7 Padova 7.605 6.491 7.870 15,8 1.380 21,3 3,5 Rovigo 1.046 1.514 1.153 2,3 -361 -23,9 10,1 Treviso 10.017 8.868 10.389 20,9 1.521 17,2 3,7 Venezia 3.483 3.172 3.554 7,2 382 12,1 2,0 Verona 8.226 7.650 9.059 18,2 1.409 18,4 10,1 Vicenza 13.498 11.948 14.582 29,3 2.635 22,1 8,0 VENETO 46.950 41.915 49.701 100,0 7.786 18,6 5,9 ITALIA 342.085 301.056 359.764 58.708 19,5 5,2 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Istat

I settori a maggior concentrazione di micro e piccole imprese registrano una crescita più contenuta del totale manifatturiero, pari a +5,2% rispetto al periodo pre pandemia. A fare da freno è il settore Moda, in particolare Articoli di Abbigliamento e Prodotti tessili che rispetto ai primi nove mesi del 2019 registrano una contrazione rispettivamente del -6,4% e -13,7%. Si distinguono, invece, i Prodotti in pelle e simili che recuperano i livelli pre-crisi registrando una crescita delle esportazioni pari a +2,7% rispetto al periodo gennaio-settembre 2019, in contrapposizione anche al trend regionale che segna un -2,5%.

Al netto del settore Moda, le esportazioni dei settori a maggior concentrazione di MPI crescono del 13,7% rispetto al periodo pre pandemia.

Anche i Prodotti alimentari vicentini risultano molto apprezzati all’estero, segnando un incremento delle esportazioni pari a +15,4% rispetto al 2019.

In generale, nei primi nove mesi del 2021 le maggiori crescite si osservano per le esportazioni di Computer e prodotti di elettronica e ottica (+39,2% rispetto a gennaio-settembre 2019), Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (+24,7%), Apparecchiature elettriche e non elettriche per uso domestico (+24,1%), Legno e prodotti in legno e sughero (+23,7) e Prodotti chimici (+21,0%).

Dinamica delle esportazioni manifatturiere nella provincia di Vicenza per divisioni gen.-set. 2019, 2020 e 2021; valori in milioni di euro; variazioni assolute e percentuali. Divisioni Ateco2007

***variazione>999,9% Divisione

Ateco

2007 Descrizione Export

gen.-set. 2019 Export

gen.-set. 2020 Export

gen.-set. 2021 inc. % var. ass.

gen.-set. 2021 su

gen.-set. 2020 var. %

gen.-set. 2021 su

gen.-set. 2020 var. %

gen.-set. 2021 su

gen.-set. 2019 15 Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 2.056 1.902 2.111 14,5 209 11,0 2,7 32 Prodotti delle altre industrie manifatturiere 1.097 775 1.280 8,8 505 65,2 16,7 25 Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 936 816 1.022 7,0 206 25,3 9,2 14 Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 954 834 894 6,1 60 7,2 -6,4 10 Prodotti alimentari 401 391 463 3,2 72 18,4 15,4 13 Prodotti tessili 402 296 347 2,4 51 17,2 -13,7 31 Mobili 288 231 325 2,2 94 40,6 12,6 16 Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili) 57 46 70 0,5 24 52,2 23,7 18 Prodotti i stampa e riproduz. di supporti registrati 0,26 0,03 0,04 0,0 0 43,1 -85,2 Settori a maggior concentrazione di MPI 6.191 5.290 6.511 44,7 1.221 23,1 5,2 28 Macchinari e apparecchiature 2.697 2.438 2.680 18,4 242 9,9 -0,6 27 Apparecc. elettriche e non elettr. per uso domestico 1.115 1.029 1.384 9,5 354 34,4 24,1 24 Prodotti della metallurgia 968 871 1.141 7,8 271 31,1 17,9 20 Prodotti chimici 563 531 681 4,7 150 28,2 21,0 22 Articoli in gomma e materie plastiche 488 472 564 3,9 92 19,4 15,5 26 Computer e prodotti di elettronica e ottica 245 238 341 2,3 103 43,2 39,2 17 Carta e prodotti di carta 293 243 301 2,1 57 23,5 2,7 23 Altri prodotti della lavoraz. di minerali non metalliferi 214 193 222 1,5 29 15,0 3,8 29 Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 176 150 219 1,5 69 46,1 24,7 30 Altri mezzi di trasporto 189 152 214 1,5 62 40,8 13,0 21 Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 213 210 170 1,2 -40 -19,2 -20,4 11 Bevande 147 130 155 1,1 25 19,2 5,6 19 Coke e prodotti derivanti dalla raffinaz. del petrolio 0,8 0,8 0,8 0,0 0 8,1 9,4 12 Tabacco 0,00 0,01 0,07 0,0 0 804,7 *** altri settori manifatturieri 7.307 6.658 8.071 55,3 1.413 21,2 10,5 Totale Manifatturiero 13.498 11.948 14.582 100,0 2.635 22,1 8,0 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Istat

La provincia di Vicenza mostra performance migliori della media regionale per tutti i settori a maggior concentrazione di micro e piccole imprese, con l’eccezione dell’export di Articoli di Abbigliamento (-6,4% a fronte di +2,3% media Veneto) e di Prodotti tessili (-13,7% a fronte di -7,0% del dato regionale).

Particolare dinamismo si rileva per le esportazioni vicentine di Legno e prodotti in legno e sughero (+23,7% contro il -7,5% a livello regionale), Mobili (+12,6% contro +3,8%), Prodotti delle altre industrie manifatturiere (+16,7% contro +8,7%) e Prodotti alimentari (+15,4% contro +8,0% regionale).

Dinamica esportazioni settori a maggior concentrazione di MPI: confronto Vicenza e Veneto Gennaio-settembre 2021; variazioni percentuali su gen.-set. 2019 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Istat

Tra i principali mercati di destinazione, i recuperi più consistenti dei livelli pre-pandemia si osservano in Russia dove le esportazioni vicentine crescono del 18,9% rispetto a gennaio-settembre 2019, in Polonia (+17,5%), in Austria (+16,2%), in Svizzera (+15,7%), in Belgio (+15,4%) e in Germania (+14,8%).

Livelli più bassi rispetto ai primi nove mesi del 2019 si registrano per le esportazioni verso Repubblica Ceca che segnano un calo del 7,0%, Regno Unito (-4,9%), Spagna (-1,5%) e Romania (-0,6%).

Esportazioni manifatturiere della provincia di Vicenza per mercato di destinazione gennaio-settembre 2019, 2020 e 2021; valori in milioni di euro. Sezione C Ateco 2007 Paese Export

gen.-set. 2019 Export

gen.-set. 2020 Export

gen.-set. 2021 inc. % var. ass.

gen.-set. 2021 su

gen.-set. 2020 var. %

gen.-set. 2021 su

gen.-set. 2020 var. %

gen.-set. 2021 su

gen.-set. 2019 Germania 1.565 1.450 1.796 12,3 346 23,8 14,8 Francia 1.229 1.077 1.350 9,3 273 25,4 9,9 Stati Uniti 1.125 1.000 1.275 8,7 275 27,5 13,3 Svizzera 732 960 848 5,8 -113 -11,7 15,7 Regno Unito 678 559 645 4,4 86 15,4 -4,9 Spagna 605 484 596 4,1 112 23,1 -1,5 Polonia 433 406 509 3,5 104 25,5 17,5 Romania 367 290 365 2,5 75 25,8 -0,6 Cina 326 289 356 2,4 67 23,2 9,3 Austria 305 278 355 2,4 77 27,7 16,2 Paesi Bassi 292 290 333 2,3 43 14,9 13,9 Belgio 288 242 332 2,3 90 37,4 15,4 Russia 260 262 309 2,1 47 18,1 18,9 Repubblica ceca 309 267 288 2,0 21 7,9 -7,0 Turchia 232 190 238 1,6 48 25,5 2,7 Primi 15 mercati 8.747 8.043 9.595 65,8 1.552 19,3 9,7 altri mercati 4.752 3.905 4.988 34,2 1.083 27,7 5,0 mercati emergenti 4.186 3.481 4.558 31,3 1.077 30,9 8,9 mercati avanzati 9.312 8.465 10.024 68,7 1.559 18,4 7,6 Ue 27 6.821 6.043 7.418 50,9 1.375 22,7 8,7 extra Ue 27 6.677 5.905 7.165 49,1 1.260 21,3 7,3 MONDO 13.498 11.948 14.582 100,0 2.635 22,1 8,0 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Istat

Nel presente paragrafo approfondiamo l’analisi sulle esportazioni focalizzandoci sui volumi, ovvero correggendo i dati dell’export espressi in valori per l’indice dei prezzi alla produzione. In tale modo cerchiamo di eliminare, o per lo meno ridurre, l’influenza dell’andamento dei prezzi delle materie prime.

Nonostante l’escalation dei prezzi alla produzione, che mediamente nel settore manifatturiero sono cresciuti del 3,1% nei primi nove mesi del 2021, le esportazioni manifatturiere vicentine mostrano comunque una ripresa registrando una crescita in volumi pari a +4,4% rispetto a gennaio-settembre 2019.

Settori maggiormente colpiti dall’aumento dei prezzi sono i Prodotti della metallurgia con un indice dei prezzi alla produzione cresciuti del 20,0% rispetto ai primi nove mesi del 2019, i Prodotti delle altre industrie manifatturiere costituito dal 91,6% dal settore orafo (+6,7% dell’indice dei prezzi) e Computer e prodotti di elettronica e ottica con un aumento dell’indice dei prezzi del 6,2% rispetto a gennaio-settembre 2019.

Andamento indice prezzi alla produzione e export vicentino in valori e in volumi gen.-set. 2021; variazione % su stesso periodo 2019; Divisioni manifatturiero. Export in volumi stimato correggendo export in valori per indice prezzi alla produzione su mercato estero Divisione

Ateco

2007 Descrizione Indice prezzi

gen.-set. 2019 Indice prezzi

gen.-set. 2021 Var. %

Indice prezzi Export

gen.-set. 2021 var. % export

in valori var. export

% in volumi 28 Macchinari e apparecchiature 102,8 104,7 1,9 2.679,7 -0,6 -2,4 15 Articoli in pelle e simili 99,8 101,1 1,3 2.111,2 2,7 1,4 27 Apparecc. elettriche e non elettr. per uso domestico 102,2 103,4 1,2 1.383,6 24,1 22,6 32 Prodotti delle altre industrie manifatturiere 103,3 110,2 6,7 1.279,9 16,7 9,3 24 Prodotti della metallurgia 111,1 133,3 20,0 1.141,1 17,9 -1,7 25 Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 104,9 107,9 2,9 1.022,0 9,2 6,2 14 Articoli di abbigliamento 104,5 107,6 2,9 893,6 -6,4 -9,0 20 Prodotti chimici 103,0 104,3 1,2 681,4 21,0 19,5 22 Articoli in gomma e materie plastiche 100,4 103,3 2,9 563,6 15,5 12,3 10 Prodotti alimentari 101,2 103,8 2,6 462,8 15,4 12,6 13 Prodotti tessili 103,7 105,5 1,7 346,7 -13,7 -15,1 26 Computer e prodotti di elettronica e ottica 104,1 110,5 6,2 341,5 39,2 31,1 31 Mobili 103,0 104,8 1,7 324,6 12,6 10,7 17 Carta e prodotti di carta 104,1 105,1 1,0 300,6 2,7 1,7 23 Altri prodotti della lavoraz.e di minerali non metalliferi 100,7 100,3 -0,4 222,0 3,8 4,3 29 Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 96,4 98,1 1,7 218,9 24,7 22,6 30 Altri mezzi di trasporto 97,4 98,8 1,4 213,5 13,0 11,4 21 Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 99,7 99,2 -0,5 169,6 -20,4 -20,0 11 Bevande 103,6 102,9 -0,7 154,9 5,6 6,4 16 Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili) 102,9 107,5 4,5 70,3 23,7 18,4 19 Coke e prodotti derivanti dalla raffinaz. del petrolio 120,2 122,4 1,8 0,8 9,4 7,4 Totale Manifatturiero 102,6 105,8 3,1 14.582,5 8,0 4,4 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Istat

Confronto dinamica export vicentino in valori e volumi nei principali settori manifatturieri Gennaio-settembre 2021; variazioni percentuali su gen.-set. 2019; export in volumi corretto per indice prezzi alla produzione su mercato estero. Primi 10 settori manifatturieri Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Istat