Thiene: Servizio Civile in Comune. Aperto il bando per partecipare

È aperto il bando di partecipazione al Servizio Civile Universale che permetterà a tre giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni di svolgere il servizio civile in Biblioteca Civica (due volontari) e al Servizio Turismo (un volontario) per il periodo di dodici mesi, con orario settimanale di 25 ore. L’assegno mensile corrisposto è di 444,30 euro. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online, entro e non oltre le ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022.

«Il servizio civile – afferma il Sindaco Giovanni Casarotto – è un’ottima esperienza formativa e lavorativa volontaria che arricchisce il proprio curriculum vitae e la collettività, essendo una scelta di cittadinanza attiva, per cui mi auguro che vi sia una significativa partecipazione di candidature».

Il Comune di Thiene è inserito in due progetti.

Il primo è quello che riguarda le Biblioteche. Per questo progetto il volontario verrà coinvolto in attività, sia in front office sia in back office, negli ambiti della gestione ordinaria e programmata del patrimonio documentario destinato al prestito (trattamento fisico di libri, periodici e materiali multimediali con timbratura, etichettatura, copertinatura e manutenzione, controlli a scaffale, ricollocazione e riordino, ma anche revisione delle raccolte, archiviazione o digitalizzazione di documenti), nella gestione dei servizi al pubblico (attività di front-office per prestito, prenotazioni, iscrizioni e consulenza, nonché di informazione, orientamento e assistenza agli utenti, in presenza e al telefono) e nella valorizzazione del patrimonio documentario e promozione dei servizi bibliotecari (attività di istruzione degli utenti sull’utilizzo del catalogo e degli altri servizi on-line, preparazione di bibliografie e di vetrine tematiche, supporto e collaborazione nelle iniziative organizzate in biblioteca come visite guidate, letture ad alta voce, laboratori, concorsi o nei progetti e servizi esterni, quali il progetto “Biblioteca fuori di sé”, il prestito nelle scuole e il servizio a domicilio denominato “Portami a casa: i libri che vuoi a casa tua”).

Nella prima fase il volontario di Servizio Civile farà esperienza sul campo in affiancamento al personale della Biblioteca. Successivamente il volontario potrà operare mediante esperienze dirette svolte spesso in autonomia.

Il secondo progetto è inerente la valorizzazione del patrimonio locale all’Ufficio Turismo. Qui il volontario verrà coinvolto in attività come l’utilizzo del sistema regionale DMS (Destination Management System) per l’aggiornamento dei dati relativi ai siti di interesse storico, architettonico, culturale e artistico, la promozione dei siti di interesse cultuale catalogati attraverso i canali social, l’attività di front office allo IAT (Ufficio informazioni e accoglienza turistica), la collaborazione nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, la promozione degli eventi di valorizzazione del patrimonio culturale in lingua inglese e la presenza agli eventi e manifestazioni organizzati.

Maggiori e più approfondite informazioni sono reperibili collegandosi al link:

https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando/

Per ulteriori informazioni è possibili contattare i seguenti uffici del Comune di Thiene:

Biblioteca Civica: telefono 0445_804720 o 804721

Servizio Turismo: telefono 0445_804921 o 804753

Ufficio Personale: telefono 0445_804815 o 804918