Thiene, Natale di Solidarietà: quei piccoli gesti che aiutano a ritrovare il sorriso

Natale è l’occasione per dimostrare, in modo particolare, la vicinanza del Comune e la solidarietà di tanti benefattori nei confronti di chi vive situazioni di disagio, solitudine ed emarginazione e ha particolare bisogno di incoraggiamento e di speranza.

Per gli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare, gli auguri dell’Amministrazione Comunale arriveranno tramite le collaboratrici di assistenza, che recapiteranno un biglietto natalizio ed un piccolo dono. L’Assessore ai Servizi alla Persona si unirà al personale per porgere gli auguri a nome dell’Amministrazione Comunale.

Sarà portato il saluto anche in Casa Albergo, nonché agli ospiti del Centro Diurno “Il Melograno” e della Fondazione Opera Immacolata Concezione onlus – Centro Servizi “Guido Negri” di Thiene.

A motivo delle misure di contenimento della pandemia, il pranzo di solidarietà a Natale non potrà svolgersi e gli auguri saranno portati nel rispetto delle normative emanate a contrasto della diffusione del virus.

«Anche questo Natale, purtroppo, – spiega Anna Maria Savio – è segnato dalla pandemia. Si fa ancora più importante e ricca di umanità, quindi, la presenza dell’Amministrazione Comunale nel portare, con un semplice dono, l’augurio di tutta la Città alle persone più fragili. I segni più tangibili di un Natale sentito e autentico sono proprio la vicinanza, una parola, lo sguardo che esprimono solidarietà e conforto».

«Queste occasioni di festa – dichiara il Sindaco – possono essere per tanti i momenti dell’anno in cui pesa di più la solitudine. Invito tutti a riscoprire l’essenzialità del Natale con gesti di condivisione e di attenzione a chi abbiamo vicino ed è più fragile».

Thiene, Natale di Solidarietà: quei piccoli gesti che aiutano a ritrovare il sorriso