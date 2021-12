Thiene: la Città accoglie il nuovo anno in musica

Il Concerto di Capodanno al Teatro Comunale mercoledì 5 gennaio 2022

Sarà la Nova Musica Ensemble, diretta di maestri Mirco Dalla Valle e Paolo La Bruna, a tenere il tradizionale Concerto di Capodanno al Teatro Comunale la sera di mercoledì 5 gennaio 2022 alle 21.00.

L’evento è promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Thiene in collaborazione con l’Associazione Età Serena, ed aprirà ufficialmente il nuovo anno culturale della Città, in un appuntamento che da sempre è molto atteso e partecipato.

«E’ una proposta musicale che sicuramente incontrerà il gusto del pubblico, tanto più che l’esecuzione è affidata a una formazione di alto livello artistico com’è, appunto, Nova Musica Ensemble – è il commento di Maria Gabriella Strinati, Assessore alla Cultura – Il gruppo, solitamente formato da circa 70 coristi e 40 strumentisti, a causa delle norme sul distanziamento si esibirà nella versione “sola orchestra” e saprà condurre gli spettatori in un interessante viaggio musicale in luoghi ed epoche diverse. Non mancheranno i brani natalizi e di inizio anno più classici della nostra tradizione europea assieme a musiche di compositori contemporanei. Nel rinnovare il mio ringraziamento all’Associazione Età Serena che da sempre è partner organizzativo dell’Assessorato per questa bella proposta, auguro all’evento il successo che merita».

Il programma prevede l’esecuzione di Water Music – Ouverture e Bourrée di Georg Friedrich Händel, Cinema Paradiso e Gabriel’s Oboe di Ennio Morricone, i celebri Intermezzo della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e l’Ouverture della Traviata di Giuseppe Verdi, IX Nimrod da Enigma Variations di Edward Elgar, A Christmas Festival di Leroy Anderson, Noël da Symphonic Sketches di George Whitefield Chadwick, le classiche Sul Bel Danubio Blu di Johann Strauss (Sohn), Cancan dall’Orfeo all’inferno di Jacques Offenbach, la Danza Slava n. 8 di Antonín Dvořák, Annen Polka di Johann Strauss (Sohn), la Marcia di Radetzky di Johann Strauss (Vater) e Danzón n. 2 di Arturo Márquez. Biglietto ingresso unico a 5 euro in prenotazione e in vendita all’Ufficio Cultura del Comune di Thiene o on line sul sito www.vivaticket.it o al botteghino del Teatro a partire da un’ora prima dello spettacolo.

La serata si terrà nel rispetto delle disposizioni vigenti in relazione all’emergenza Covid-19 con obbligo di Green Pass. Sono esonerati i bambini sotto i 12 anni.

MIRCO DALLA VALLE

Diplomato in Musica Corale e Direzione di Coro nel 1991 presso il Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova, inizia la sua attività già quindicenne con la direzione di un piccolo coro femminile a due voci per poi dirigere la Schola Cantorum del proprio paese. Nel 1992 assume la direzione del coro maschile molvenese “Il Ciliegio”. Nel 1995 fonda il Gruppo Corale Harmonia Nova del quale è l’attuale Direttore. Per la sua formazione partecipa a corsi di direzione corale e tecnica vocale con vari Maestri specializzati nel settore, approfondendo la propria esperienza come corista nell’Athestis Corus di Este diretto dal M° Filippo Maria Bressan. Partecipa

a diverse produzioni con l’orchestra RAI di Torino e l’orchestra Arturo Toscanini di Parma oltre che all’esecuzione della “Messa Arcaica” di Franco Battiato. Nel 2001 ottiene la Menzione Speciale quale Miglior Direttore al 2° Concorso Internazionale per Cori di Azzano Decimo (PN), menzione riconfermata anche alla 4^ edizione dello stesso concorso. La sua esperienza si consolida nella costante ricerca di nuovi obiettivi, sia con la direzione dell’orchestra sinfonica quale nuova frontiera di formazione personale, sia collaborando con altri Maestri dove il confronto diventa base fondamentale di crescita artistica. Dal 2011 collabora con Paolo La Bruna nella direzione del gruppo vocale-strumentale Nova Musica Ensemble.

PAOLO LA BRUNA

Si è accostato alla musica studiando chitarra, prima da autodidatta poi sotto la guida del maestro Nereo Dani. Si è interessato al mondo della coralità fin da giovane collaborando con diversi gruppi corali come corista, seguendo laboratori e corsi di vocalità. Nel 1992 inizia l’esperienza della direzione lavorando stabilmente con il coro “La Valle di San Quirico” e seguendo corsi di perfezionamento tenuti da docenti di prim’ordine quali Piergiorgio Righele, Stephen Woodbury, Werner Pfaff, Andrea Veneracion, Bojan Pogrmilovic, Carlo Pavese, Ambrož Čopi, Marco Berrini e Stoian Kuret. Nel 2015 ha conseguito il diploma di direzione corale presso l’Accademia Piergiorgio Righele. Dal 2011 collabora con Mirco Dalla Valle nella direzione del gruppo vocale-strumentale Nova Musica Ensemble.

NOVA MUSICA ENSEMBLE

È una formazione vocale-strumentale nata nel 2011 dall’unione di due realtà corali e dall’incontro di due maestri, Paolo La Bruna e Mirco Dalla Valle.

Nel tempo la formazione si è arricchita, aprendo a componenti di diversa provenienza e formazione musicale che condividono la stessa passione in un’atmosfera di amicizia, collaborazione e professionalità.

Il desiderio di sperimentare nuovi e più stimolanti percorsi musicali, ha guidato il gruppo, fin dal suo esordio, nella ricerca, nell’analisi e nella scelta di un repertorio di qualità, in grado di soddisfare differenti gusti musicali.