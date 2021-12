Terza vittoria consecutiva per le giovani di Vicenza Volley – Serie B2 femminile

Piegata in tre set l’Igevo Verona; l’under 18 chiude il girone Gold da imbattuta. Sorride l’under 19, sconfitta la formazione di serie C

Terza vittoria consecutiva per le giovani di Vicenza Volley nel campionato nazionale di serie B2 femminile. Tra le mura amiche, la formazione guidata da Claudio Feyles e Massimo Canal ha piegato 3-0 l’Igevo Verona, salendo a quota 11 punti, sempre al nono posto ma più vicina all’attuale zona salvezza. “E’ stata – commenta Feyles – una positiva prova di maturità per la squadra, che anche con qualche cambio in formazione conferma il successo in trasferta della scorsa settimana. Il risultato, molto importante, tra l’altro contro una diretta contendente per la salvezza in B2, rende merito al tanto lavoro in palestra di queste settimane. Un plauso alle ragazze per l’applicazione e la cura negli allenamenti”.

In serie C femminile, sconfitta interna per le giovani biancorosse contro il Blu Volley Padova, che si è imposto in tre set. Scendendo nei campionati giovanili, in under 19 è arrivato il netto successo nella “sfida in famiglia” contro il San Paolo (3-0), mentre in under 18 il Vicenza Volley chiude l’avventura nel girone Gold da imbattuto, con 29 punti conquistati sui 30 disponibili nelle undici giornate (compreso il turno di riposo) prima della seconda fase in agenda nel 2022.

Risultati

Serie B2 femminile girone E:

VICENZA VOLLEY-IGEVO VERONA 3-0

(25-10, 25-19, 25-20):

VICENZA VOLLEY: Grecea 3, Pegoraro 8, Del Federico 2, Banu 8, Bertollo 11, Munaron 11, Fiocchi 9, Amoah, Ostuzzi (L). N.e.: Dal Cero, Barbera, Andreatta. All.: Feyles-Canal

Serie C femminile:

VICENZA VOLLEY-BLU VOLLEY PADOVA 0-3

(13-25, 16-25, 20-25)

VICENZA VOLLEY: Dinelli 5, Piovan 5, Jotov 6, Amoah 10, Consagra 2, Roviaro 8, Seck 3, Guerriero (L). N.e.: Bittante. All.: Guidotto-Rigon

Under 19 femminile:

SAN PAOLO VICENZA-VICENZA VOLLEY 0-3

(5-25, 10-25, 9-25)

VICENZA VOLLEY: Consagra, Barbera, Munaron, Fiocchi, Seck, Piovan, Amoah, Roviaro, Ostuzzi (L). All: Guidotto-Rigon

Under 18 femminile:

VICENZA VOLLEY-MAIR COSTABISSARA 3-0

(25-12, 25-12, 25-18)

VICENZA VOLLEY: Del Federico, Barbero, Dal Cero, Bertollo, Dinelli, Piovan, Grecea, Seck, Banu, Amoah, Andreatta (L). All.: Guidotto-Canal

