Stragiaxà Race la quattordicesima

La Fulminea Running Team organizza come ogni anno la “Stragiaxà Race” gara podistica non competitiva di 10 km il giorno 26 Dicembre 2021.

«Dopo due anni ritorna la Stragiaxà, – è il commento di Giampi Michelusi, assessore allo Sport – un condensato di Sport, Socializzazione e Solidarietà, anche quest’anno riadattata rispetto alle precedenti edizioni, in osservanza del totale rispetto alle normative vigenti, e con partecipanti obbligatoriamente muniti di carta verde. Non certo una competizione come quelle organizzate in tutta Italia in questo ultimo periodo, ma una gara di aiuti concreti rivolti ad associazioni a cui verrà devoluto il ricavato della manifestazione. La partenza della gara è prevista alle ore 9.30 in corso Garibaldi in centro a Thiene. Gli atleti percorreranno tre anelli con arrivo sempre in corso Garibaldi».

Il ritiro dei pettorali verrà allestito davanti al Castello Colleoni dalle ore 7.55 alle 9.15

Al momento del ritiro pettorale è fatto obbligo a ciascun atleta consegnare l’autocertificazione Covid19 ed esibire il Green Pass.

Le restrizioni Covid hanno costretto gli organizzatori a limitare il numero dei partecipanti.

I pettorali sono già stati tutti venduti nei negozi sportivi della zona. Anzi sono letteralmente andati a ruba in soli 5 giorni.

Ringraziamo tutti perché la Stragiaxà rimane comunque una manifestazione solidale nonostante i limiti e le disposizioni anticovid.

L’intero incasso verrà devoluto in beneficienza a:

-Città della Speranza, progetto Ca’ Dotta;

-Io sto con Mia, bimba colpita dalla sindrome di Rett

-Cooperativa San Gaetano di Thiene

-Sangabar

Chiediamo ad atleti e pubblico di evitare qualsiasi tipo di assembramento e di mantenere sempre indossata la mascherina.

La Fulminea Running Team

Il presidente Lorenzo Bressan