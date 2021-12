Schio Teatro 80

RILETTURA CONTEMPORANEA DEL TEATRO GRECO CLASSICO

Ispirato all’opera di Eschilo

Il fascino del mito oltre la storia, un affresco della polis di tutti i tempi, l’istituzione del tribunale di giustizia, un’opera sociale e politica.

Teatro di Magrè

Via S. Leonzio, 14 – 36015 Schio (VI)

Giovedì 30 dicembre 2021 | ore 20:30

Ingresso libero Green Pass rafforzato obbligatorio

L’antefatto

Agamennone, re degli Atridi, sacrifica agli dei la figlia Ifigenia per propiziare la partenza delle navi per la guerra di Troia. La regina Clitennestra non lo perdona, medita vendetta per 10 lunghi anni, e, appena il marito rientra dalla guerra, lo uccide. La catena di sangue non si ferma e Oreste sarà l’assassino di Clitennestra, sua madre.

La tragedia

La scena si apre a Delfi, presso il santuario di Apollo: le Erinni giacciono addormentate. Dopo aver parlato attraverso la Pizia, la sacerdotessa, Apollo manda Oreste ad Atene. Qui, avvinghiato alla statua della dea Atena, Oreste invoca aiuto contro le Erinni che lo hanno inseguito dopo essere state svegliate e aizzate alla caccia del matricida dall’ombra di Clitennestra. Per dirimere la contesa interviene Atena ma le Erinni minacciano ogni sorta di mali.

I contrasti del mondo si armonizzano e le forze distruttive diventano elementi del vivere ordinato della società. Nel passaggio dall’originaria implacabilità della vendetta ad un giudizio collettivo e ragionato sulla colpa, le Erinni, dee della punizione, si trasformano in “Eumenidi, “le Benevole”. La scena del nuovo ordine sociale chiude con l’incertezza per il futuro che da sempre accompagna i grandi cambiamenti dell’umanità. Il finale, per scelta registica, rimane aperto.

Vieni a teatro, luogo di dialogo e di crescita, luogo di comunità capace di rappresentare i conflitti che attraversano le città di tutti i tempi.

