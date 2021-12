Schio: Orizzone Danza, grande successo alla rassegna “INTO THE MUSICAL”

IL PLAUSO DELLA GIUNTA A ORIZZONTE DANZA PER IL GRANDE SUCCESSO ALLA RASSEGNA “INTO THE MUSICAL”

«Ci riempie di gioia e soddisfazione vedere le nostre giovani artiste raggiungere risultati così prestigiosi grazie a talento, dedizione e alla professionalità delle insegnanti che le accompagnano nel loro percorso». Sono le parole dell’assessore alle politiche giovanili e alla cultura Barbara Corzato che – insieme al Sindaco Valter Orsi e alla Giunta – ha incontrato in Municipio la scuola Orizzonte Danza, che ha fatto incetta di premi ai concorsi nazionali “Into The Musical” e “Aics Danza” a Firenze.

A metà novembre, infatti, le ragazze della scuola di danza scledense diretta da Ornella Pegoraro hanno portato a casa ben sei premi dalla rinomata rassegna “Into the Musical” dedicata ai performer emergenti. Tra i premi individuali il 1° posto assoluto come miglior cantante a Lucrezia Fantini che ha conquistato anche il premio della critica, il 1° posto nella categoria Sing Junior a Camilla Massucco e il 1° posto assoluto a Eleonora Pasin come miglior coreografa. Come gruppo, invece, Orizzonte Danza ha conquistato il 1° posto nella categoria complete junior esibendosi con “It’s the hard knock life” che ha ricevuto anche il premio messo in palio da Luca&Max Poltronissima. Sempre a Firenze, poi, a metà luglio la scuola di danza di Schio ha conquistato altri due premi al concorso nazionale “Aics Danza”: il 1° posto per la danza contemporanea Juniores II con la coreografia “Don’t Think” di Eleonora Pasin e Francesca Foscarin e il 1° posto per la danza moderna Juniores II con la coreografia “Sunny Days” di Pasin. Si aggiungono anche le menzioni speciali da parte dell’Accademia SDM di Milano e del Metodo Pass Performer Italian Cup.

«Da anni Orizzonte Danza colleziona successi e premi importanti – ha aggiunto Corzato – e grazie alle sue proposte, anche internazionali, è una vera e propria risorsa per i giovani del nostro territorio che vogliono intraprendere una carriera artistica nel mondo dello spettacolo».