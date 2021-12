Schio: al via il bando di servizio civile con 20 posti. Domanda entro il 26 gennaio

È aperto il nuovo bando per il Servizio Civile Universale e Digitale, al quale possono partecipare i giovani dai 18 ai 28 anni. Il Comune di Schio mette a disposizione 20 posti (2 in più dell’edizione 2021/2022) in sei diversi progetti. Le domande dovranno essere presentate on line – tramite SPID – entro le ore 14 del 26 gennaio. Giovedì 13 gennaio alle 17.30 è previsto un webinar di presentazione generale del Servizio Civile Universale e Digitale a cura di Arci Vicenza (iscrizioni sul sito www.faberbox.it).

Nel dettaglio: per il progetto “FM: Faber Box Microfono ai giovani” sono disponibili 5 posti all’Informagiovani nella struttura di via Tito Livio e 1 posto all’interno del Servizio Comunicazione del Comune. Fulcro del progetto il protagonismo giovanile, con percorsi di partecipazione attiva, opportunità aggregative e di socializzazione, coinvolgimento nell’organizzazione di eventi e iniziative, affiancati da attività di redazione di testi (per carta stampata, editor della pagina Facebook, del sito e di altri canali). Molto orientato in questo senso alla comunicazione e ai suoi strumenti/canali sarà il posto presso il Servizio Comunicazione, in Municipio. Quest’ultimo è rivolto a giovani diplomati/laureati in questa disciplina, grafici, copywriter, aspiranti giornalisti, blogger. Il progetto sarà presentato il 17 gennaio alle ore 15.30 al Meeting Box, al piano terra del Faber Box.

Novità di quest’anno sono i 2 posti del progetto di Servizio Civile Digitale “Sportelli digitali, cittadini connessi” che fa riferimento all’Innovation Lab di Avatar Alto Vicentino Alleanza Territoriale per Azioni in Rete. I due volontari, che presteranno servizio al Faber Box, si occuperanno di potenziare le attività di alfabetizzazione digitale rivolte alla cittadinanza. I dettagli del progetto verranno illustrati il 17 gennaio alle ore 16 sempre nella struttura di via Tito Livio.

Per quanto riguarda l’ambito culturale, invece, il Comune propone il progetto “Biblioteche in diretta” con 4 posti in Biblioteca Civica R. Bortoli per promuovere e valorizzare questo luogo come ambiente per lo sviluppo della conoscenza e del sapere tramite l’organizzazione di occasioni d’incontro sulla conoscenza dei diritti, l’interculturalità, la partecipazione attiva. I dettagli verranno illustrati martedì 18 gennaio alle ore 16 in Biblioteca Civica. Non solo: sono disponibili altri 2 posti per il progetto “Musei on air” al Museo Civico Palazzo Fogazzaro per il quale il supporto degli operatori volontari sarà funzionale ad aumentare la partecipazione alla vita dei musei di Schio organizzando mostre e conferenze e supportando le iniziative della Rete Musei Alto Vicentino. La presentazione del progetto è prevista per il 18 gennaio alle ore 15 a Palazzo Fogazzaro.

Altri 4 posti, poi, sono disponibili per il progetto “In cordata con i servizi sociali” al Qui Sociale. I volontari si occuperanno di iniziative rivolte a persone isolate o in difficoltà per offrire loro aiuto o coinvolgimento in occasioni di incontro. La presentazione è in programma per il 17 gennaio alle ore 17 al Meeting Box.

Infine, sono disponibili 2 posti per il progetto “Antenne Ambientali” che ha l’obiettivo di ampliare la cultura ambientalista tramite la sensibilizzazione e l’informazione legata alle tematiche ambientali con il coinvolgimento di associazioni ed enti del territorio promotori della causa. Maggiori dettagli durante l’incontro previsto il 17 gennaio alle ore 16.30 al Meeting Box.

«Il Servizio Civile è un’opportunità preziosa per i giovani per mettersi in gioco, acquisire nuove competenze direttamente sul campo e proporre le loro idee – dice l’assessore alle politiche giovanili, Barbara Corzato -. Come sottolineo sempre, poi, il supporto dei volontari è fondamentale per i nostri uffici, come abbiamo visto anche durante i mesi più difficili dell’emergenza sanitaria. Dall’esperienza del Servizio Civile, dunque, nasce un rapporto di reciproco arricchimento che ci rende orgogliosi di continuare a rinnovare questa proposta ogni anno. Di sicuro non mancano le attività da portare avanti e nemmeno lo spazio per potersi esprimere».

I candidati, una volta individuato l’ambito a loro più idoneo, dovranno compilare la domanda online, accedendo all’apposito link disponibile sul sito www.faberbox.it, entro le ore 14 di mercoledì 26 gennaio. L’avvio del servizio è previsto indicativamente a fine maggio 2022. Per tutta la durata dell’esperienza, di 12 mesi, i volontari faranno mediamente 25 ore alla settimana, con un’ottantina di ore di formazione e riceveranno un rimborso di 444,30 euro/mese.

Per ulteriori informazioni o per ricevere supporto nella compilazione della domanda, è possibile contattare ASC – Arci Servizio Civile Vicenza – tel. 0444 563831 – cell 348 8990746 – mail: vicenza@ascmail.it.

www.comune.schio.vi.it