San Gaetano: un nuovo progetto per l’inserimento lavorativo dei giovani

Provare per crescere: l’inclusione sociale passa per la ristorazione

Al San Gaetano un nuovo progetto per l’inserimento lavorativo dei giovani in difficoltà,

grazie ad un finanziamento della Camera di Commercio di Vicenza

“Mio figlio è cresciuto molto nel corso del triennio di formazione presso la vostra scuola, ma

quell’anno a casa sul divano ha distrutto tutto il lavoro svolto.”

È l’amara considerazione, intrisa di sofferenza e sfiducia, dei genitori di ragazzi con disabilità o in

situazioni di svantaggio sociale che, concludendo il percorso scolastico triennale a 17 anni, non

possono essere presi in carico dai servizi di inserimento lavorativo fino al compimento della

maggiore età.

Una constatazione che più volte ha interrogato la direzione e gli insegnanti della Scuola di

Formazione Professionale San Gaetano di Vicenza e che ora trova una risposta nell’iniziativa

“Provare per crescere: laboratorio di cucina e sala bar”.

Nasce da qui, dunque, un progetto di inclusione sociale e lavorativa, che mira proprio a colmare un

anno vuoto, trasformandolo in tempo prezioso per approfondire la formazione pratica svolta a

scuola e per lavorare ulteriormente sulle autonomie, l’affrancamento e la socialità dei ragazzi.

Un percorso tecnico-pratico di circa 180 ore, da svolgersi principalmente in laboratorio di

pasticceria, gelateria, panificazione e bar, a cui far seguire un tirocinio in azienda o in ambiente

protetto della durata di circa 2-3 mesi, in corso di progettazione in collaborazione con il SIL

dell’AULSS 8 Berica.

Un solido ponte tra la formazione ed il mondo del lavoro, per far sì che ciascuno possa trovare il suo

posto nella società e nel tessuto economico, nonostante il fardello delle difficoltà personali che

porta con sé.

Il tutto grazie ad un finanziamento complessivo di 30 mila euro in due anni messo a disposizione

dalla Camera di Commercio di Vicenza, tramite un’opposita convenzione con l’Istituto scolastico

vicentino. L’iniziativa rientra infatti tra i progetti a sostegno dello sviluppo economico e sociale del

territorio finanziati con l’incremento del 20% del diritto camerale annuale, nell’ambito delle nuove

competenze in materia di “orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la

collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti” previste dalla riforma delle Camere di

Commercio attuata con il Decreto Legislativo 219 del 2016.

“Abbiamo identificato questa problematica da tempo – afferma Roberta Peloso, direttrice della

scuola – e ci siamo interrogati molto sulle risposte che avremmo potuto offrire ai ragazzi e alle loro

famiglie. Don Ottorino Zanon ha avviato l’Istituto San Gaetano mettendo al centro proprio le

persone più fragili: dar vita a questo progetto è aggiungere un tassello importantissimo al mosaico

immaginato dal nostro fondatore e trasformare in realtà un sogno che abbiamo a lungo coltivato.

Siamo convinti – prosegue la direttrice – che questa opportunità dia nuova luce a tutto il cammino

che percorrono i nostri studenti e che infonda grande speranza ai loro genitori. Il percorso complessivo assume ora una sua forma propria e, pur lasciando il necessario tempo e spazio di crescita agli allievi, lascia intravvedere un orizzonte nitido e ben definito.”

“Il tempo è il migliore alleato per la crescita di ogni individuo, soprattutto se impiegato nel fare,

sperimentare, mettersi alla prova in contesti adeguati allo sviluppo delle proprie potenzialità. Poter

prolungare il periodo di formazione di un ragazzo con fragilità, dedicandolo esclusivamente ad

attività laboratoriali, è una grande opportunità per tutti noi: giovani, formatori e aziende” afferma

Francesca Musco, psicologa della scuola che segue in prima persona l’inclusione dei ragazzi con

bisogni educativi speciali.

Investire sulla disabilità significa prioritariamente rispondere ai bisogni di inserimento sociale e

lavorativo dei soggetti svantaggiati ma, allo stesso tempo, sostenere le aziende che cercano

personale appartenente alle categorie protette. L’adempimento ad un obbligo – prima morale che

legislativo – si scontra purtroppo con la difficoltà di trovare persone formate, sia dal punto di vista

professionale che relazionale, che possano essere accolte e valorizzate dalle imprese come effettive

risorse.

Il progetto si rivolge non soltanto agli studenti che hanno frequentato il San Gaetano, ma è aperto

a tutti i potenziali interessati che risiedono nell’AULSS 8 Berica.

“Per quest’anno ci siamo concentrati sul settore alberghiero – conclude la dirigente del San Gaetano

– ma abbiamo ferma intenzione di estendere l’opportunità anche agli studenti con disabilità e

difficoltà interessati al settore meccanico. Stiamo lavorando per raggiungere questo obiettivo già

nel 2022.”

Per la Camera di Commercio di Vicenza questa nuova iniziativa si aggiunge ad altre già sostenute nel

territorio per favorire l’orientamento scolastico e rafforzare il legame tra mondo della scuola e

mondo del lavoro, con una particolare attenzione anche per le categorie socialmente svantaggiate.

Il progetto è supportato anche da un contributo di Confindustria Vicenza e Confartigianato Vicenza.