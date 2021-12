Rogo Futura Srl, Pretto (Lega): lo Stato deve intervenire per tutelare i cittadini e l’ambiente.

Vicenza, 8 dicembre 2021: “Nella notte tra lunedì e martedì un nuovo incendio, il terzo in poco più di 18 mesi, è divampato all’interno dell’azienda Futura Srl di Montebello Vicentino, ditta che si occupa di trattamento dei rifiuti e bonifiche ambientali. L’incendio ha distrutto 300 tonnellate di carta e legno per un danno di circa 250.000 euro. Non è ammissibile che eventi di questo tipo accadano così frequentemente, esasperando la popolazione e le Amministrazioni locali interessate. È necessario che lo Stato intervenga perché venga fatta chiarezza sulle reali cause che hanno portato a questi incendi e sull’impatto che gli stessi possono aver provocato sulla salute dei cittadini e sull’ambiente. Per questo ho intenzione di presentare un’interrogazione parlamentare al Ministro della Transizione Ecologica, affinché vengano verificate le condizioni di sicurezza e le procedure di stoccaggio rifiuti in essere all’interno di questo sito, in modo che fatti simili non si verifichino più. Le Istituzioni devono impegnarsi al massimo per proteggere i cittadini, assicurare il rispetto dei protocolli di sicurezza nelle aziende che operano in settori delicati come lo smaltimento dei rifiuti e garantire tutto il sostegno possibile alle Forze dell’Ordine e alla Magistratura che stanno indagando per fare luce su quanto accaduto”.

Così dichiara il deputato vicentino della Lega, Erik Pretto.