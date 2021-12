R.V. – Servizi Sociali: alla guida il dott. Pierangelo Spano

Il dott. Pierangelo Spano nominato alla guida della Direzione Regionale dei Servizi Sociali

Il dott. Pierangelo Spano, attuale Direttore dei Servizi Socio-Sanitari dell’ULSS 7 Pedemontana, è stato nominato direttore della Direzione dei Servizi Sociali della Regione Veneto.

Il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza commenta così la sua nomina: «Si tratta di un incarico di grande prestigio e importanza e come Azienda non possiamo che essere onorati del fatto che sia stato assegnato ad un componente della nostra Direzione. Sicuramente è una nomina meritata, come dimostra anche l’eccellente lavoro svolto dal dott. Spano in questi ultimi mesi presso l’ULSS 7 Pedemontana, dove in pochissimo tempo si è subito inserito in una realtà territoriale complessa, costruendo relazioni professionali importanti e dimostrando grandi capacità di contrattazione, come dimostra anche la recentissima sigla del Patto della Medicina Generale con i rappresentanti di tutti i Medici di Medicina Generale, il primo unitario da quando è stata costituita l’ULSS 7 Pedemontana. Auguro quindi al dott. Spano buon lavoro per il suo nuovo incarico, anche se naturalmente mi sarebbe piaciuto personalmente e professionalmente poter continuare a collaborare insieme, ma sono certo che sarà ancora così, anche se in vesti diverse. Sicuramente continueremo a collaborare anche in futuro».

«Sono lusingato per l’incarico regionale di cui sento tutta la responsabilità in questo momento storico – commenta il dott. Spano -. Voglio esprimere un sentimento di gratitudine verso il dr. Bramezza che per primo ha creduto in me. Il lavoro di questi mesi con i colleghi e soprattutto con Sindaci e rappresentanti del territorio è stato un’occasione straordinaria di crescita personale e professionale, dalla quale ho ricevuto più di quello che ho dato. Porterò questa esperienza e la mia energia nel nuovo incarico».